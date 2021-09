Biden visita California en apoyo a Newsom un día antes de elección revocatoria

El presidente Joe Biden hará una visita a California este lunes en apoyo del gobernador Gavin Newsom, en donde ambos estarán en Long Beach un día antes de la fecha límite para devolver las boletas y votar en la elección de revocatoria de gobernador.

La campaña de Newsom confirmó que el gobernador y Biden aparecerán juntos en Long Beach, en lo que será el “mitin final” de la campaña contra el esfuerzo de destitución.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El alcalde de Long Beach, Robert García, reaccionó a la noticia en Twitter el jueves.

“Espero dar la bienvenida al presidente @JoeBiden y al gobernador @GavinNewsom en Long Beach el lunes ''.

“Vamos a hacer todo lo posible. Podemos superar este revocatorio en los próximos días, y estamos creando una hoja de ruta nacional para que los demócratas ganen en 2022. Enfrentarse a los anti-vacunas, defender los mandatos de las máscaras, defender la ciencia y proteger la salud pública”, tuiteó García poco antes del anuncio de la visita.

Está previsto que Biden llegue al aeropuerto de Long Beach el lunes, un poco antes de las 7 p.m., y salga el martes, alrededor de las 10:15 a.m. La ubicación de la manifestación del lunes no ha sido revelada por la campaña de Newsom ni por la Casa Blanca.

Newsom hizo campaña en el norte de California el miércoles pasado con la vicepresidenta Kamala Harris.

¿Cómo y hasta cuándo puedes votar en las elecciones que podrían dar fin al mandato del gobernador Gavin Newsom? Entérate aquí.

El presentador de un programa de entrevistas republicano Larry Elder, el líder en las encuestas que reemplazará a Newsom si la destitución tiene éxito, desestimó el apoyo de alto nivel al gobernador.

“Si Gavin Newsom piensa que apoyarse en Joe Biden y Kamala Harris, no exactamente los funcionarios gubernamentales más admirados en este momento, lo hará lucir mejor, eso es todo lo que necesita saber sobre lo ajeno y distante que está Newsom de un gran mayoría de los californianos”.

El ex alcalde de San Diego Kevin Faulconer, otro candidato republicano en la boleta electoral del martes, también desestimó la visita planeada del presidente.

“Washington, D.C., no va a salvar a Gavin Newsom'', dijo Faulconer. “Quiere hacerlo sobre cualquier otra cosa que no sea él. Este retiro es un referéndum sobre el fracaso de Gavin Newsom. Es por eso que tantos californianos no solo firmaron la petición de destitución, sino que es por eso que los californianos en todas partes del estado, todos los registros de partidos, están listos para un cambio en la parte superior ''.

El gobernador demócrata se enfrenta a unas elecciones de revocatoria de su mandato impulsadas por los republicanos.

La parada de Long Beach formará parte de un viaje por tres estados de Biden, quien primero viajará a Boise, Idaho, el lunes para visitar el Centro Nacional Interagencial de Bomberos, seguido de una parada en Sacramento para “inspeccionar los daños causados ​​por incendios forestales'', según a la Casa Blanca.

El martes, Biden viajará a Denver para promocionar su agenda de recuperación económica”Reconstruir mejor”.