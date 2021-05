Una ballena muerta que llegó a la playa en Bolsa Chica State Beach atrajo el jueves a espectadores y biólogos que pasaron el día midiendo, fotografiando y tomando muestras para ponerlas bajo un microscopio.

Los biólogos estiman el peso en la friolera de 115,000 libras. Si divide eso por 150 libras para el humano promedio, es el equivalente a 765 personas.

Los biólogos dicen que su objetivo es comprender la historia de vida de esta ballena de aleta. Según su tamaño, cerca de 20 metros de largo, saben que era un adulto y saben que era una hembra.

"Cualquier oportunidad que tengamos de conocer a estas misteriosas especies que pasan su vida tan lejos en el océano es una gran oportunidad", dijo Alissa Deming, del Pacific Marine Mammal Center.

En cierto sentido, esa oportunidad surgió a principios de este mes.

El 8 de mayo, cuando el HMAS Sydney se detuvo en una base naval de San Diego, los biólogos dicen que la misma hembra adulta y una cría se desprendieron de debajo de su casco.

Luego, una compañía de remolque arrastró ambos cadáveres unas 50 millas mar adentro para un entierro en el océano creyendo que las corrientes llevarían a la pareja hacia el sur.

El océano tenía otras ideas.

La ballena de aleta adulta llegó a la costa en Bolsa Chica el miércoles por la noche, a unas 80 millas al norte, causando algo de conmoción y asombro en la playa.

"Me encantaría ver una ballena viva ahora que he visto lo grandes que son y que es una locura su magnitud", dijo Emily Payne, una bañista.

Los biólogos no están seguros de si las ballenas estaban muertas antes de ser arrastradas por el barco de la Armada. Son una especie en peligro de extinción.

Este cadáver permanecerá en la playa hasta el sábado.

Una empresa de eliminación llegará el viernes para comenzar la tarea de retirar el enorme animal, que en función de su tamaño debe hacerse en pedazos.

El Centro para la Diversidad Biológica, un grupo de derechos de los animales, amenaza con demandar a la Marina, diciendo que el ejército no está cumpliendo con la ley de protección de mamíferos marinos.

Quieren que la Armada detenga los ejercicios de entrenamiento en esa área, que es lo que estaban haciendo los barcos estadounidenses con el destructor australiano en ese momento.

