Arrestan a persona de interés en desaparición de Kristin Smart

Las autoridades arrestaron el martes en la mañana a una persona de interés en la desaparición de Kristin Smart.

Paul Flores, un ex compañero de clase, fue la última persona con la que se vio a Smart la noche en que desapareció, según las autoridades. Fue detenido en su casa de San Pedro.

Según los informes, el padre de Flores, Rubén Flores, de 80 años, también fue puesto bajo custodia policial en su casa del condado de San Luis Obispo.

Smart era una estudiante de primer año en Cal Poly cuando desapareció en 1996 y fue vista saliendo de una fiesta fuera del campus con Flores, según los investigadores. Flores había sido descrito durante mucho tiempo como el "principal sospechoso" por las autoridades.

En febrero de 2020, se entregaron órdenes de registro en San Pedro, el condado de San Luis Obispo y el estado de Washington, pero las autoridades se negaron a proporcionar detalles sobre la naturaleza de las búsquedas.

En 2016, investigadores federales excavaron una ladera cerca del campus de Cal Poly San Luis Obispo, en busca de restos. También registraron el patio de una casa.

La familia de Smart ha demandado a Flores en un tribunal civil. Invocó su derecho de la Quinta Enmienda contra la autoincriminación ante un gran jurado y en una declaración civil.

El cuerpo de Smart no se ha encontrado hasta ahora.

