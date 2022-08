Aprueban proyectos de ley para regular contenido en las redes sociales

SACRAMENTO - Los legisladores de California enviaron el martes al gobernador Gavin Newsom dos proyectos de ley innovadores destinados a limitar las desventajas de las redes sociales, ya que culparon al Congreso por no actuar sobre el problema.

Una medida pionera en su tipo requeriría que las empresas de redes sociales hagan públicas sus políticas para eliminar contenido perturbador y proporcionen detalles sobre cómo y cuándo lo eliminan.

El segundo proyecto de ley requeriría que las empresas que brindan servicios en línea atractivos para los niños sigan los principios del código de diseño apropiado para la edad destinados a mantener a los niños seguros. Eso incluye no perfilar a un niño o usar la información personal del niño de una manera que pueda dañar la salud o el bienestar físico o mental del niño.

“El mundo en línea ha creado enormes oportunidades, pero también amenazas reales y próximas para los niños, las comunidades vulnerables y la democracia estadounidense tal como la conocemos”, dijo el asambleísta demócrata Jesse Gabriel, autor del primer proyecto de ley.

“Creemos que California tiene una obligación especial y una oportunidad especial de liderar estos temas”, agregó Gabriel durante una conferencia de prensa el martes. “Estamos orgullosos de nuestra economía tecnológica y sabemos que muchas de las empresas que estos proyectos de ley regularían son empresas locales de California. Pero con la disfunción en Washington, D.C., creemos que California debe dar un paso al frente y liderar”.

Su medida requeriría que las empresas digan cómo regulan su propio contenido bajo los términos de servicio de sus redes sociales. Se estancó el año pasado por cuestiones de libertad de expresión antes de ser aprobado en el Senado con una votación de 33-3 y en la Asamblea, 48-0. Dice que es “la intención de la Legislatura” que el fiscal general del estado o el fiscal de la ciudad emprendan acciones civiles contra los infractores.

Si bien la medida tuvo apoyo bipartidista, a la senadora republicana Melissa Meléndez le preocupaba que pudiera usarse para castigar contenido legítimo pero impopular, particularmente porque el fiscal general Rob Bonta es un demócrata progresista.

“No puedo evitar preguntarme si esto no es de hecho un intento del fiscal general de acosar a los ciudadanos de California, particularmente a aquellos que tienen un punto de vista opuesto, y no creo que sea apropiado que el fiscal general del estado involucrarse en cualquier intento de censurar el discurso”, dijo durante el debate el lunes por la noche.

Pero el senador demócrata Thomas Umberg, quien aprobó el proyecto de ley, dijo que la medida “básicamente no censura el contenido. Si no tienen una política, no tienen nada que informar. Si tienen una política, entonces deben informar cómo la están implementando”.

El senador demócrata Scott Wiener dijo que el proyecto de ley buscado por la Liga Antidifamación es particularmente importante para el Caucus judío de la Legislatura, “dado el antisemitismo desenfrenado en las redes sociales”.

Los opositores incluyen la Cámara de Comercio de California, la Asociación de la Industria de la Computación y las Comunicaciones, la Asociación de Tecnología del Consumidor, la Coalición de Internet, Netchoice y TechNet.

Una coalición de opositores dijo que las empresas ya deben hacer públicas sus políticas de moderación de contenido, y el proyecto de ley va demasiado lejos al exigirles que divulguen al fiscal general "información confidencial sobre cómo implementamos políticas, detectamos actividad, capacitamos a empleados y usamos tecnología para detectar contenido que necesita moderación”.

El segundo proyecto de ley destinado específicamente a proteger a los niños del contenido inapropiado en línea fue aprobado por el Senado 33-0 también con apoyo bipartidista, aunque siete republicanos no votaron. Aclaró la Asamblea, 60-0.

La medida “representará un gran paso positivo hacia la creación de un estándar global para la protección de los jóvenes en línea. Esa es una aspiración en la que creo que todos podemos estar de acuerdo”, dijo el senador demócrata Josh Newman, quien aprobó el proyecto de ley en el Senado.

Se basa en una medida similar en el Reino Unido. También se oponen la Cámara de Comercio y algunas de las asociaciones de la industria tecnológica. Una coalición que incluye a la Asociación de Software de Entretenimiento dijo que el proyecto de ley incluye "un estándar demasiado inclusivo y capturaría muchos más sitios web y plataformas de los necesarios".

Una tercera medida que se está abriendo paso en la Legislatura requeriría que las grandes plataformas de redes sociales divulguen al público a partir de mediados de 2023 estadísticas sobre el contenido que violó sus políticas que fueron recomendadas o amplificadas por los algoritmos de la plataforma.

Otra medida más controvertida fracasó en el Comité de Asignaciones del Senado a principios de este mes después de que la influyente industria tecnológica se opusiera fuertemente a ella. Habría sometido a algunas plataformas populares de redes sociales como Instagram y TikTok a multas por usar funciones que saben que pueden dañar a los niños.