Legisladores republicanos de California apoyan investigación del proyecto ferroviario de alta velocidad

Los legisladores republicanos de California en Sacramento enviaron una carta al presidente Trump a finales de la semana pasada en apoyo de una investigación sobre el asediado proyecto ferroviario de alta velocidad del estado.

La carta solicita un examen de la viabilidad del proyecto y que se haga responsable a la Autoridad del Ferrocarril de Alta Velocidad por su “mala administración y promesas incumplidas”. La carta, fechada el 13 de febrero, fue redactada después de que el presidente Trump lanzara su propia crítica la semana pasada al proyecto, una medida de emisión de bonos para la cual los votantes aprobaron en 2008.

“Es el proyecto peor administrado que creo que he visto”, dijo Trump. “Y he visto algunos de los peores. Miles de millones y miles de millones, cientos de millones de dólares por encima del presupuesto.

El esquema del proyecto señala que los trenes eléctricos reducirán el viaje de cuatro horas a través del desierto de Mojave a poco más de dos horas.

“Vamos a iniciar una investigación al respecto. He construido para ganarme la vida y lo he hecho dentro del tiempo y del presupuesto. Es imposible que algo pueda costar tanto”.

No se disponía de detalles sobre la investigación ni de un cronograma.

Los comentarios de Trump siguieron a un informe del inspector general del proyecto publicado el 3 de febrero sobre la primera fase de lo que se había planeado como un sistema ferroviario estatal. El informe del inspector general Benjamin Belnap indicó que es poco probable que el proyecto pueda cumplir su objetivo de iniciar el servicio de pasajeros entre Merced y Bakersfield para 2033.

Continúan las obras en un tramo de 191 kilómetros que une las comunidades del Valle Central de Merced, Fresno y Bakersfield. La ventana de finalización prevista es entre 2030 y 2033.

“Con un cronograma restante más pequeño y el potencial de una incertidumbre y un riesgo significativos durante las fases posteriores del proyecto, es poco probable que se mantenga dentro del cronograma de 2033”, escribió Belnap.

“De hecho, la incertidumbre sobre algunas partes del proyecto ha aumentado a medida que la autoridad ha tomado recientemente decisiones que se desviaron de las estrategias de adquisición y financiación que formaban parte de sus planes para mantenerse dentro del cronograma”.

La asambleísta estatal republicana Alexandra Macedo se encontraba entre los legisladores que firmaron la carta pidiendo una investigación y respuestas sobre lo que sucederá en el futuro. Ella representa a los condados de Fresno, Kings y Tulare.

El Departamento del Transporte del EE.UU. aprobó 2.5 mil millones de dólares para el construcción del tren de alta velocidad que conectará el sur de California con Las Vegas.

“La Autoridad del Ferrocarril de Alta Velocidad ha gastado mucho dinero de los contribuyentes en sus modelos sofisticados y en su campaña de relaciones públicas muy agresiva", dijo Macedo en la conferencia de prensa de la estación hermana NBCLA.

“Realmente espero que podamos llegar a los votantes y que Donald Trump pueda ayudarme con esto. La verdad es que después de 17 años y $13.7 mil millones, no se han colocado vías”.

En concreto, la carta cuestiona por qué, según el informe del inspector general, no se completó un análisis de riesgos para el segmento de Merced a Bakersfield para determinar la viabilidad del proyecto.

NBCLA se ha comunicado con la autoridad ferroviaria para obtener una respuesta.

Macedo también está pidiendo una redirección de los fondos discrecionales estatales utilizados para el proyecto ferroviario, argumentando que el dinero se gastaría mejor en proyectos de protección y recuperación contra incendios, e infraestructura hídrica.

“En 2008, a los votantes se les prometió un proyecto que conectaría San Francisco y Los Ángeles, y que estaría totalmente financiado con fondos de contrapartida del gobierno federal y el sector privado. Se suponía que se completaría en 2020. El tren de alta velocidad en realidad no ha completado ningún proyecto, solo una especie de trabajo previo”.

Las autoridades en el condado de San Bernardino dieron a conocer el lunes detalles del tren que conectará a Rancho Cucamonga con Las Vegas en poco más de dos horas.

En enero, el gobernador Gavin Newsom visitó un lugar en las afueras de Bakersfield para dar inicio a una nueva fase del proyecto, la colocación de vías y la “finalización sustancial” de un tramo de 22 millas de línea ferroviaria.

“Ningún estado de los Estados Unidos está más cerca de lanzar un tren de alta velocidad que California, y hoy, acabamos de dar un gran paso adelante”, dijo Newsom. “Estamos pasando a la fase de colocación de vías, completando estructuras para segmentos clave y sentando las bases para una red ferroviaria de alta velocidad.

“El futuro del transporte se está haciendo realidad aquí mismo en el Valle Central, con miles de puestos de trabajo bien remunerados ya creados y 171 millas en construcción. Como sólo California puede hacerlo, estamos construyendo el mayor proyecto de infraestructura de Estados Unidos”.

Se le preguntó a Macedo si la conexión ferroviaria beneficiaría a las comunidades de su distrito, algunas de las cuales se encuentran entre las de más rápido crecimiento en California.

“No lo haría. No somos una ciudad de viajeros”, dijo. “Además, un gran argumento para esto es la reducción de los gases de efecto invernadero. ¿Cuántas emisiones de gases de efecto invernadero son el resultado de estos incendios que hemos tenido durante años? ¿Cuántos empleos vamos a perder como resultado de no tener infraestructura de agua para cosas como las áreas agrícolas?

“Hablemos de esas ciudades. Si no tienen agua potable limpia y segura, entonces no son espacios habitables viables como están. Este es un proyecto de lujo para el que California simplemente no puede darse el lujo de desembolsar el dinero en este momento”.