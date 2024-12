Grupos ambientalistas demandan a California por apoyo a biocombustibles contaminantes

SACRAMENTO, California - Varios grupos ambientalistas están demandando a los reguladores del aire de California por su reciente actualización de un polémico programa climático, afirmando que no abordaron los impactos de la contaminación de los biocombustibles.

Las demandas se dirigen contra la norma de combustibles con bajas emisiones de carbono (LCFS, por sus siglas en inglés), que exige que California reduzca el impacto ambiental de los combustibles para el transporte incentivando a los productores a reducir las emisiones.

El mes pasado, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés) votó a favor de aumentar los objetivos de reducción de emisiones del estado, financiar la infraestructura de carga para vehículos de cero emisiones y eliminar gradualmente los incentivos para capturar las emisiones de metano de las granjas lecheras para convertirlas en combustible.

California, que suele liderar la nación en materia de política climática, planea alcanzar la denominada neutralidad de carbono para 2045, lo que significa que el estado eliminará de la atmósfera tantas emisiones de carbono como las que emite. El estado ha aprobado políticas en los últimos años para eliminar gradualmente la venta de automóviles, camiones, trenes y cortadoras de césped nuevos que funcionen con combustibles fósiles.

Una de las demandas presentadas esta semana, por la organización sin fines de lucro Communities for a Better Environment, acusa a la junta de no analizar a fondo los impactos climáticos de la quema de biocombustibles derivados de plantas y desechos animales.

Otra, presentada por Food and Water Watch, Central Valley Defenders of Clean Air and Water y Animal Legal Defense Fund, se centra en el impacto de la contaminación que a menudo afecta a las comunidades de bajos ingresos y latinas debido a la captura de metano del estiércol de vaca para convertirlo en combustible.

"Las personas que viven cerca de las refinerías en California se ven perjudicadas por la creciente expansión de los biocombustibles contaminantes", pero CARB no analizó el daño resultante para estas comunidades, dijo Katherine Ramos, directora de programas de Communities for a Better Environment.

Los ambientalistas afirman que el programa LCFS ha estimulado la producción de biocombustibles contaminantes, que compiten con la producción de alimentos y contribuyen a la deforestación. Quieren que California se centre más en ampliar la infraestructura de carga para vehículos eléctricos.

La agencia se negó a hacer comentarios sobre las demandas, pero indicó que el programa juega un papel importante en la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad del aire.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Las enmiendas canalizan la inversión del sector privado global, nacional y local hacia el aumento de opciones de combustible y transporte más limpios para los consumidores, acelerando el despliegue de infraestructura de cero emisiones y manteniendo al estado en camino de cumplir con los objetivos de calidad del aire y clima exigidos por la legislación", dijo Dave Clegern, portavoz de la junta, en un correo electrónico.