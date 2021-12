Acusan a compañía por derrame petrolero en Huntington Beach

Una compañía petrolera con sede en Houston y dos subsidiarias fueron acusadas el miércoles de un derrame de crudo que afectó las aguas y playas del sur de California en octubre, un evento que, según los fiscales, se debió en parte a actuar incorrectamente cuando las alarmas alertaron a los trabajadores de la ruptura de una tubería.

Amplify Energy Corp. y sus empresas, que operan varias plataformas petroleras y un oleoducto frente a Long Beach, fueron acusadas por un gran jurado federal de un sólo cargo menor de descarga ilegal de petróleo.

Los investigadores creen que el oleoducto se debilitó cuando el ancla de un barco de carga se enganchó por los fuertes vientos en enero, meses antes de que finalmente se rompiera el 1 de octubre. Como consecuencia, se derramaron hasta aproximadamente 25,000 galones (94,600 litros) de petróleo en el océano.

Los fiscales dijeron que las empresas fueron negligentes de seis maneras, incluida la falta de respuesta a ocho alarmas del sistema de detección de fugas, durante un período de 13 horas, que deberían haberlos alertado sobre el derrame y haber minimizado el daño. En cambio, el oleoducto se cerró después de cada alarma y luego se reinició, lo cual arrojó más petróleo al océano.

Amplify culpó a la compañía naviera anónima por desplazar el oleoducto y dijo que los trabajadores dentro y fuera de la costa respondieron a lo que creían que eran falsas alarmas porque el sistema no funcionaba correctamente. Indicaba una posible fuga en la plataforma donde no se estaba produciendo ninguna fuga, dijo la compañía.

La fuga, de hecho, fue de una sección de tubería submarina a 4 millas (6,4 kilómetros) de distancia, dijo Amplify.

"Si la tripulación hubiera sabido que había un derrame de petróleo real en el agua, habrían cerrado el oleoducto de inmediato", dijo la compañía.

Associated Press informó por primera vez la semana pasada que el sistema de detección de fugas de Amplify no era completamente funcional. En ese momento, la compañía se negó a explicar qué significaba eso.

AP informó en octubre sobre preguntas relacionadas con la falta de respuesta de la empresa a una alarma.

Mientras tanto, la Guardia Costera de EEUU dijo el miércoles que estaba respondiendo a un informe de un lustre frente a la costa de Bolsa Chica State Beach, pero no había determinado la fuente y planeaba sobrevolar el lugar el jueves por la mañana.

El área se encuentra en la misma vecindad general que la de la fuga de octubre, aunque el ducto actualmente está fuera de servicio.

Las autoridades ambientales están investigando un presunto 'brillo ligero' en el área de la costa de Huntington Beach, donde en octubre hubo un derrame masivo de crudo.

En ese caso, la primera alarma de ruptura de tubería sonó a las 4:10 pm el 1 de octubre, pero la fuga no se descubrió hasta mucho después del amanecer de la mañana siguiente y se informó alrededor de las 9:00 am.

Los ciudadanos en la costa llamaron al 911 para informar el fuerte olor a crudo esa primera tarde y un buque de carga anclado informó haber visto un gran brillo en el agua antes del atardecer.

Las autoridades locales que fueron a buscar un derrame el 1 de octubre no lo encontraron. La Guardia Costera dijo que estaba demasiado oscuro para salir y buscar el derrame cuando recibieron un informe al respecto. Salieron después del amanecer y lo encontraron alrededor de la hora en que la compañía lo informó.

Apenas unos días después del derrame, el director ejecutivo de Amplify, Martyn Willsher, se había negado a responder preguntas en conferencias de prensa sobre el cronograma que rodeaba al derrame y un informe de que una alarma a las 2:30 am del 2 de octubre alertó a los controladores sobre un posible derrame. Sostuvo que la compañía no se enteró hasta que un bote vio un brillo en el agua a las 8:09 am.

RELATOS DE LA COMPAÑÍA CONTRADICEN A LA COMUNIDAD

La supervisora ​​del condado de Orange, Katrina Foley, dijo que la acusación formal valida a los residentes que habían detectado el derrame un día antes y lo habían informado.

“Es terrible que básicamente le mintieron a la comunidad durante las conferencias de prensa y le hicieron creer a la gente que lo que vieron con sus propios ojos u olieron, o sabían en realidad no era cierto”, dijo.

"Lo que sabemos ahora es que la empresa sabía esto, y las alarmas se dispararon como se suponía que debían hacerlo, y nadie hizo nada", agregó Foley.

Incluso después de que sonó la octava y última alarma, el oleoducto operó durante casi una hora en la madrugada, dijeron los fiscales.

El defensor de la seguridad de los oleoductos, Bill Caram, dijo que la acusación presenta una imagen de una empresa imprudente.

“Entiendo que hay falsos positivos en los sistemas de detección de fugas, pero esta es nuestra costa más preciada”, dijo Caram, director de Pipeline Safety Trust con sede en Bellingham, Washington.

"El hecho de que siguieron presionando el botón de repetición e ignorando las alarmas, deteniendo y reiniciando este oleoducto todo el tiempo goteando petróleo en el océano Pacífico es imprudente y atroz", señaló.

Los fiscales también encontraron que el oleoducto carecía de personal suficiente y que la tripulación estaba fatigada y no estaba suficientemente capacitada en el sistema de detección de fugas.

La descripción de la acusación del personal de la empresa como fatigado apuntaba a un problema industrial de larga data, dijo Ramanan Krishnamoorti, experto en oleoductos de la Universidad de Houston.

“La fatiga y el exceso de trabajo del personal son viejos, triviales e imperdonables”, dijo. "Esto se ha demostrado una y otra vez como la vulnerabilidad más importante".

No está claro por qué la línea de acero de 1/2 pulgada (1,25 centímetros) de espesor tardó tanto en filtrarse después del aparente incidente del ancla, o si otro golpe de ancla u otro evento provocó la ruptura y el derrame.

El derrame llegó a tierra en Huntington Beach y obligó a cerrar durante una semana las playas de la ciudad y otras a lo largo de la costa del condado de Orange.

La pesca en el área afectada se reanudó recientemente, después de que las pruebas confirmaron que los peces no tenían niveles peligrosos de toxinas por el aceite.

Si es declarado culpable, el cargo conlleva hasta cinco años de libertad condicional para la corporación y multas que podrían sumar millones de dólares.