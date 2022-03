Acusan a padres adoptivos por desaparición y muerte de sus hijos en pueblo de California

BAKERSFIELD, California.- Intensos operativos de búsqueda siguieron luego que se reportara la desaparición de Orrin y Orson, de 4 y 3 años de edad, en diciembre de 2020 en la ciudad California City, ubicada a una hora al este de Bakersfield. La investigación de la Fiscalía local, sin embargo, acaba de confirmar la muerte de los pequeños acusando a sus padres adoptivos como los principales sospechosos.

Trezell West y Jacqueline West fueron arrestados por asesinato y otros cargos, dijo la fiscal de distrito del condado de Kern, Cynthia Zimmer, en una conferencia de prensa en Bakersfield.

Orrin West, de 4 años, y su hermano Orson, de 3, fueron reportados como desaparecidos del patio trasero de su casa el 21 de diciembre de 2020. Una gran búsqueda por parte de las fuerzas del orden y miembros de la comunidad no tuvo éxito.

“Esta mañana, me entristece anunciar que la investigación ha revelado que Orrin y Orson West han fallecido”, afirmó Zimmer. “Las diligencias también han revelado que murieron tres meses antes de que sus padres adoptivos los denunciaran como desaparecidos”.

La fiscal de distrito comentó que no se le permite revelar ningún hecho del caso hasta el juicio. Pero, que el gran jurado escuchó el testimonio de 50 testigos durante tres meses.

Zimmer agrega que se presentaron una combinación de pruebas directas y circunstanciales, y el gran jurado se convenció que los niños estaban muertos.

Asesinato "sin cuerpos"

Cabe señalar que durante la investigación y las pesquisas ejecutadas, aún no han sido hallados los cuerpos de los niños. “Me gustaría enfatizar que el hecho de que las fuerzas del orden público no hayan encontrado sus cuerpos no excluye un enjuiciamiento por asesinato”, aclaró la fiscal Zimmer. “De hecho, ha habido cientos de lo que llamamos, homicidios-sin cuerpo, procesados ​​con éxito en todo Estados Unidos”.

Ambos padres ya estaban detenidos sin derecho a fianza por dos cargos de asesinato en segundo grado, dos cargos de crueldad deliberada hacia un niño y un cargo de informe falso de una emergencia. La lectura de cargos está programada para este jueves en el Tribunal Superior del condado de Kern.

Por su parte, la familia West tiene otros cuatro hijos, dos de ellos también adoptados, y todos están bajo custodia protectora, puntualizó Zimmer.

Zimmer indicó que una semana después de que se denunciara la desaparición de los niños, “salió a la luz información crucial” que involucró a la policía en Bakersfield, a unas 60 millas hacia el oeste de California City.

El fiscal de distrito no reveló nada sobre esa información. Pero se sabe que la familia vivía en Bakersfield antes de mudarse en septiembre de 2020.

Cuando se le preguntó si Orrin y Orson habían estado alguna vez en California City, donde supuestamente desaparecieron, Zimmer adelantó que "eso es algo que vamos a responder durante el juicio".

La policía y los agentes del FBI registraron un campo en Bakersfield en marzo de 2021, pero no se revelaron los resultados de ese esfuerzo.

“Ahora nos damos cuenta de que la búsqueda de los niños comenzó después de que ya había ocurrido la verdadera tragedia. No habrá una resolución completa en este caso hasta que estos niños sean llevados a casa”, dijo el jefe de policía de Bakersfield, Greg Terry.

