AB2183: Gavin Newsom firma ley que beneficiaría a miles de trabajadores del campo

SACRAMENTO – Hoy, junto con defensores y trabajadores agrícolas fuera del Capitolio estatal, el gobernador Gavin Newsom firmó una legislación que amplía los derechos sindicales de los trabajadores agrícolas.

Esto después de que el gobernador, United Farm Workers (UFW) y la Federación Laboral de California acordaron en una carta aclarar el lenguaje que se aprobará durante la sesión legislativa del próximo año para abordar las preocupaciones del gobernador Newsom sobre la implementación y la integridad de la votación.

“Los trabajadores agrícolas de California son el alma de nuestro estado y tienen el derecho fundamental de sindicalizarse y defenderse en el lugar de trabajo”, dijo el gobernador Newsom.

“Nuestro estado ha sido definido por el heroico activismo de los trabajadores agrícolas, defendido por íconos estadounidenses como César Chávez, Dolores Huerta y Larry Itliong. California se enorgullece de apoyar a la próxima generación de líderes que llevan a cabo este movimiento”, agregó.

La AB2183, del asambleísta Mark Stone, crea nuevas formas para que los trabajadores agrícolas voten en una elección sindical, incluidas opciones para boletas por correo y tarjetas de autorización enviadas a la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California.

El acuerdo complementario entre la Administración de Newsom, la UFW y la Federación Laboral de California incluye un límite en la cantidad de solicitudes de verificación de tarjetas durante los próximos cinco años y permitirá que la ALRB proteja adecuadamente la confidencialidad y la seguridad de los trabajadores.

Este acuerdo adicional se codificaría como ley con un proyecto de ley el próximo año que sería apoyado tanto por la administración como por el sindicato. El acuerdo será codificado con legislación adicional el próximo año respaldado por el sindicato y la administración.

Caminan más de 350 millas para exigirle al gobernador firmar la propuesta que Los protegería al momento de participar en elecciones del sindicato al igual que brindarle más opciones.

El pasado 3 de agosto, decenas de trabajadores agrícolas iniciaron una larga caminata en la que recorrieron alrededor de 335 millas en 24 días hasta llegar al Capitolio Estatal para pedir al gobernador que firmara la AB2183.

En ese momento, el gobernador no firmó la ley y dijo que aunque estaba ansioso de firma una legislación que ampliara las oportunidades de los trabajadores agrícolas, no podía apoyar un proceso de elección por correo no probado que carecía de disposiciones críticas para proteger la integridad del voto.

¿Qué es la ley AB2183?

El proyecto de ley amplía las opciones de votación para los trabajadores agrícolas al permitirles elegir si quieren votar en un lugar físico, votar por correo o entregando la boleta en una oficina aprobada.