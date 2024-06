Conoce tus derechos si trabajan al aire libre durante la temporada de calor en California

Ante las altas temperaturas que en varias áreas van a llegar hasta 100 grados, autoridades estatales están recordándole a los trabajadores que realizan labores al aire libre que tienen derechos.

Josefina López, trabaja en el campo y como medida preventiva, entró a trabajar el martes temprano, pues en el pasado ya ha sentido los efectos del calor.

“Me mareo, como cansancio, ganas de vomitar”, explicó Josefina.

La agencia estatal Cal Osha ha emitido una advertencia a empleadores y empleados ante el inicio de la temporada de calor, recordándoles que por ley deben proveerles a los trabajadores, agua, acceso a sombra y más descansos de los usuales.

El Sindicato de Trabajadores de Comida Rápida dijo que, aunque es obvio, no siempre se cumple.

“Tuvimos una situación con una trabajadora en San José que no le permitían tomar agua o regalar agua, y ese es un trato inhumano para los trabajadores, no le regalaban agua y no le daban descanso extra, ella se empezó a sentirse mal”, dijo María Maldonado, vocera del sindicato.

La organización Las Hijas del Campo en Brentwood proveen orientación a los campesinos en el tema, y también ven problemas en el cumplimiento del requisito de agua.

“Muchas veces hemos visto que los garrafones de agua donde les proveen agua no están limpia, o fresca, entonces está sucia, los vasitos están sucios entonces quién quiere tomar agua sucia”, afirmó Dorina Moraida, cofundadora de la organización.

Pero no solo es un problema de calidad, sino de acceso.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“El agua tiene que estar al principio y al final de la cuadrilla, muchas veces solo está en un lugar y si ya van media cuadrilla, para que ellos paren y regresen hasta el principio está muy lejos, porque eso pérdida de tiempo”, aseveró Moraida.

Conscientes de esto, ellas semanalmente surten a muchos de suero para que estén mejor preparados, además de educarlos sobre como distinguir un golpe de calor.

“Ronchas, mareo, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuerpo, escalofríos”, dijo Moraida.

Y es que se ha establecido que los campesinos tienen un 35% de mayor riesgo de morir de un golpe de calor que cualquier otro trabajador en California.

“Condiciones adecuadas de trabajo deben ser proveídas no solo en el exterior pero también en interiores”, indicó Moraida.

Si deseas hablar con un representante de Cal Osha puedes llamar al 1-(833) 579-0927.