California recuperará $360 millones de ayuda contra la inflación y tú podrías obtener parte de ese dinero

Los legisladores estatales están a punto de ganar el premio gordo la próxima semana. Podrían conseguir más de un cuarto de billón de dólares para gastar como quieran. La cuestión es que parte de ese dinero podría ser tuyo, para gastarlo como quieras.

La inflación repentina afectará duramente a las finanzas familiares en 2022.

Los legisladores estatales y el gobernador Gavin Newsom respondieron con un programa de ayuda de emergencia.

“Se llama Devolución de Impuestos a la Clase Media. Es nuestra forma de devolver dinero a su bolsillo para ayudarlo con los gastos diarios”, dijo Newsom, explicando el programa en un video.

La Junta de Impuestos de Franquicias de California envió a millones de personas una tarjeta de débito prepaga o depositó dinero directamente en sus cuentas bancarias.

Carlos Soliz, quien está obteniendo su maestría en la Universidad Estatal de San José, acogió con agrado el dinero de ayuda. Le emitieron una tarjeta de débito por $700.

"Pensé que esto me ayudaría enormemente a pagar la matrícula", dijo Soliz.

Un año y medio después, parte del programa de ayuda está empezando a debilitarse. Pero los registros financieros estatales que revisamos muestran cientos de millones de dólares que no se gastaron y que corren el riesgo de no beneficiar a ninguna familia. De hecho, la próxima semana, la Junta de Impuestos de Franquicias desencadenará una transferencia enorme. El 1 de junio, trasladará más de $360 millones del “Fondo de Reembolso de Impuestos Mejor para las Familias” al “Fondo General”, donde los legisladores podrán gastarlos como quieran.

Antes de profundizar en por qué tanto dinero de emergencia de 2022 no se reclama en 2024, el FTB recomienda visitar este enlace para ponerse en contacto con ellos y ver si se le debe algún dinero.

¿Recuerdas a Carlos Soliz? ¿Y sus 700 dólares? Resulta que parte de su dinero de ayuda estaba estancado. No pudo transferirlo todo de su tarjeta a su banco.

“Si el gobierno hace una promesa de ayudar a la gente, debería hacerlo”, dijo Soliz.

Llamó repetidamente durante meses, intentando conseguir ayuda con la tarjeta.

“Era el mismo trato todos los días, siempre, ‘lamento escuchar eso, déjame transferirte al departamento correcto’ y me desconectaron”, recordó Soliz.

Pidió la ayuda de nuestro equipo para obtener sus $700 completos. Sin nuestra intervención, el estado podría haber etiquetado su cuenta como inactiva y podría haber enviado su dinero de vuelta a los legisladores.

“Eso no es aceptable”, dijo Soliz.

Otras personas también se quejaron con nosotros de los pagos del MCTR. Y también se quejaron ante los legisladores estatales.

"Recibimos cientos de llamadas, de personas que literalmente nunca pudieron comunicarse con las líneas de asistencia al cliente, y esa frustración finalmente llevó a la gente a darse por vencida y tirar la tarjeta", dijo el asambleísta estatal Gregg Hart, quien ahora preside el Comité Conjunto. Comité de Auditoría Legislativa que ordenó al estado realizar una auditoría de los pagos del MCTR.

La reciente auditoría encontró una supervisión laxa en la Franchise Tax Board, lo que permitió a su contratista privado de tarjetas ignorar el 36% de las llamadas para hablar con un agente sobre las tarjetas de débito.

El proveedor, Money Network, le dijo a NBC Bay Area que las llamadas no fueron respondidas por varias razones, incluidas las personas que colgaron rápidamente.

Money Network dijo en un comunicado: "El programa de reembolso de impuestos para la clase media no tuvo precedentes en velocidad y escala".

“El gran fracaso recayó en las personas que no pudieron acceder al sistema, y ​​en las personas que ahora, que todavía reciben estos beneficios, que aún no han accedido a ellos”, dijo el asambleísta Hart.

Si nunca recibió un pago o no está seguro, hable antes del 1 de junio.

Si tienes una tarjeta de débito, pero no la has gastado todo ni la has activado, tu saldo está seguro, por ahora.

El estado guarda ese dinero en un recipiente diferente, que los legisladores no pueden recuperar hasta 2026. Si lo olvidas, está bien. Volveremos dentro de 2 años para recordártelo. Pero realmente te recomendamos que uses el dinero ahora.