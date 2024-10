El Trio Mariachi Tepatitlán mezcla la música mexicana con la centroamericana

Baladas, rancheras, cumbias, boleros ese el repertorio que ofrece El Trio Mariachi.

“Complacer a la gente te sienta muy bonito porque te vas del evento, te vas contento. Nosotros como músicos y la gente también queda contenta”, expresó Jesús Hernández, miembro Trio Mariachi Tepatitlán.

Sea en cumpleaños, bautizos, bodas o cualquier evento, el mariachi no puede faltar en nuestras fiestas y es que como nos dicen los miembros del Trio, son un grupo versátil.

“Yo de El Salvador, él de México, y hacemos una mezcla de música, verdad centroamericana, música mexicana”, indicó Hernández.

“Nosotros, yo como Jalisco, ranchera y música ranchera, entonces hacemos esa combinación, ellos cumbia, yo música ranchera y pues yo creo que ahí el punto bueno”, afirmó Nicolas Hernández, manager de El Trio Mariachi Tepatitlán.

José Hernández, quien es manager del grupo y afirmó que todo inició con una idea familiar en el 2018, cuando decidieron unir talentos.

“Ellos, los músicos tocaban en diferentes tríos y un día mi papá y mi hermana se nos ocurrió hacer una website para nuestro trío porque dijimos ¿por qué no? en vez de hacer trabajos para otros tríos u otras plataformas, ¿por qué no empezamos nosotros mismos algo?”, explicó José.

Y así comenzaron la agrupación, juntando las voces y habilidades de estos tres músicos… y así compartir su talento a una mayor audiencia.

“En verdad a todo el mundo le gusta. Hemos ido a compañías de tech en el Silicon Valley, a compañías de construcciones de pisos diferentes, tipo de industrias aquí en California y a todo tipo de gente nos contrata”, aseveró José.

Son acordes que se traducen en sentimientos alegres o agridulces, interpretaciones de quienes oigan estas canciones, incluyendo de sus propios miembros.

“Yo también en muchas ocasiones también se me ha robado las lágrimas, porque ¿por qué no? ese es, ese soy humano y también las emociones nos llegan, y eso es algo muy bonito, muy una experiencia muy bonita que he tenido con mis compañeros”, añadió Nicolás.

Esperan llegar con su música a las siguientes generaciones y por supuesto, listos para continuar deleitando a la comunidad del Área de la Bahía con ritmos que siempre nos recordaran a nuestros países.

“A las nuevas generaciones que no se olviden de la música mexicana de trío después de toda esa música bonita que nosotros ya hemos olvidado, ¿verdad? y que sigan, que sigan escuchando nuestra música”, indicó Nicolás.