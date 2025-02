“No están solos”: organizaciones de la Bahía sobre el registro para inmigrantes indocumentados  

El presidente Donald Trump le pidió al Departamento de Seguridad Nacional que la Agencia de Ciudadanía e Inmigración debe crear un formulario y un proceso para registrar a todos los inmigrantes indocumentados mayores de 14 años que han estado por más de 30 días en Estados Unidos.

Una abogada explicó que ya sin querer algunos inmigrantes con cierto amparo migratorio temporal, se pudieran encontrar en esa lista.

“Es decir si entró al país por “parole” o un permiso especial eso cuenta para ser ya registrado; o si uno cuenta con un proceso de deportación está registrado; si no tiene un permiso de trabajo y tiene TPS o si está en proceso su aprobación de la residencia y algunas otras categorías ya está registrado”, explicó Jessica Farb, subdirectora del Centro de Inmigración para Mujeres y Niños.

Sin embargo, el llamado es a no alarmarse y esperar por más información al respecto.

Según esta orden ejecutiva de Trump, los inmigrantes deberán también proporcionar huellas dactilares y una dirección.

El Departamento de Seguridad Nacional citó una sección de “la Ley de Inmigración y Nacionalización” del año 1952 como justificación para implementar este proceso, pero los abogados indicaron que por el momento no existe un mecanismo implementado.

“Es algo que no está fijo todavía y entonces aunque hubo un anuncio, no hubo ningún anuncio oficial en lo que se dice el registro federal y no hay ningún mecanismo para la gente aplicar para algún registro”, afirmó Farb.

Organizaciones comunitarias que defienden los derechos de los inmigrantes califican esta orden ejecutiva como una amenaza para nuestras comunidades.

“Ya estamos mirando el miedo que todos tenemos y la injusticia que se está dando aquí”, dijo Belinda Hernández Arriaga, vocera de la organización ALAS.

La orden ejecutiva amenaza también con multas y enjuiciamientos a quienes no cumplan con este registro.

“Hay que saber que hay gente que está con ustedes, no están solos y vamos a pelear y tenemos que estar con calma y en comunidad”, enfatizó Arriaga.

Las organizaciones comunitarias le advierten a nuestra comunidad para que no caigan en manos de los estafadores.





Una vez que el gobierno implemente este sistema de registro los padres de estos menores de 14 años someterán un formulario en nombre de sus hijos.