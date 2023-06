Revelelan el nombre y los colores del equipo de fútbol femenino profesional del Área de la Bahía

El nombre , el logotipo y los colores del equipo deportivo profesional más nuevo del Área de la Bahía, un club de la Liga Nacional de Fútbol Femenino, se revelaron el miércoles.

El club se llamará Bay Football Club, Bay FC para abreviar.

"Nosotros, como pueden imaginar, pasamos por una exploración en la que analizamos muchos nombres. Lo hicimos", dijo Aly Wagner, una de las fundadoras del club. "Y lo único a lo que volvíamos y el enfoque de nuestro grupo era esta idea de unir a la Bahía".

El club del Área de la Bahía es el decimocuarto en la NWSL, y fue traído aquí por un poderoso equipo de mujeres, liderado por Wagner, junto con sus compañeros de la Universidad de Santa Clara y las leyendas del fútbol estadounidense Brandi Chastain, Leslie Osborne y Danielle Slaton.

Los "Cuatro Fundadores" se asociaron con la firma de inversión Sixth Street con sede en San Francisco y ex directora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, para realizar una inversión de $ 125 millones, que según la firma es la más grande para un equipo profesional de mujeres.

"Todos sabemos que las niñas que juegan se convierten en mujeres que lideran, y estamos a punto de ser parte de ese conducto", dijo Slaton.

Chastain, dos veces campeón de la Copa del Mundo, agregó: "Nuestra amplitud y amplitud de impacto no será solo en los nueve condados y a lo largo de los nueve puentes, sino realmente a nivel mundial".

El lanzamiento público del equipo se anuncia como "FC Day for the Bay" y está abierto a todos. Si bien los fundadores dicen que este será el equipo del Área de la Bahía, el evento se llevará a cabo en The Presidio en San Francisco desde el mediodía hasta las 3 p.m. Sábado.