Comunidad latina es la más afectada ante el alto costo de la vida en la Bahía, según estudio

Una de cuatro familias en el Área de la Bahía tuvo dificultades para cubrir sus gatos de primera necesidad durante el 2021, de acuerdo a un estudio realizado por United Ways of California.

El estudio también determinó que la comunidad latina y la afroamericana son las más perjudicadas ante el alto costo de la vida en la región.

“En el Área de la Bahía, más de una cuarta parte de los hogares trabajaron por salarios que no cubrían sus necesidades básicas en 2021. Eso es más de 650,000 de nuestros vecinos que están trabajando, pero aún tienen dificultades financieras, en particular las familias latinas y afroamericanas”, dijo Kevin. Zwick, director general de United Way Bay Area.

Para llegar a esta conclusión fueron estudiadas variantes que incluyen los costos de la atención médica, el cuidado infantil, el transporte, entre otras.

Una familia de dos adultos y dos niños necesita, en promedio, $119,598 por año para cubrir las necesidades básicas en el Área de la Bahía de San Francisco, según el estudio.

Adicionalmente, el reporte indica que casi 4 de cada 10 hogares en la región (35%) pagan al menos el 30% de sus ingresos en vivienda y si hablamos del cuidado infantil, la situación es más preocupante, ya que, en la Bahía, el costo anual para una familia con dos adultos, un niño en edad preescolar y un niño en edad escolar puede llegar a $22,764.

“La Medida del Costo Real en California 2023 muestra que muchas más familias trabajadoras de California luchan para cubrir los costos de vida que las estimaciones oficiales, e identifica brechas significativas entre lo que les cuesta a las familias y sus hijos vivir con dignidad y lo que realmente ganan”, dijo Peter Manzo, presidente y director ejecutivo de United Ways of California. “Esta medida de costo real debe ser el criterio con el que establezcamos nuestras prioridades estatales, y este estudio es una llamada de atención para los funcionarios electos, los líderes cívicos, el sector empresarial y los miembros de la comunidad de que se necesita hacer mucho más para ayudar a las familias prosperar."

Para obtener más información sobre el estudio, visita unitedwaysca.org/realcost.