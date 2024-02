Baja participación de la comunidad latina en las elecciones primarias en el condado Santa Clara

Los últimos números a nivel estatal muestran que en California solo el 3% de las boletas han llegado por correo, mientras que la participación de los latinos es aún más baja.

“Esperamos que la gente vea un gran impacto en lo que está sucediendo en estas elecciones”, dijo Evelyn Mendez, vocera del Registro de Votantes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

En el condado Santa Clara ya han contado casi 61,000 boletas que llegaron por correo, eso representa el 5.8% de los más de un millón de votantes elegibles.

“Desafortunadamente miramos que vez tras vez tenemos situación que la comunidad latina no sale a votar en las primarias”, indicó Andrés Quintero, profesor de Ciencias Políticas de SJECCD.

Los números a nivel estatal son peores en un 3%, de los cuales 4% se identifican como anglosajones, 3% son asiáticos y otro 3% son de la raza negra.

En el último lugar con solo el 2% de las boletas entregadas están los latinos.

“Es difícil mirar eso porque si no sales a votar, no tienes voz. Los políticos no van a poner atención porque no miran a la comunidad latina como una amenaza en las balotas. Así que es importante salir a votar en cada elección”, afirmó Quintero.

El experto le envió un mensaje a la comunidad latina.

“Aquellos comunidades que salen a votar en números más grandes son los que van a decidir decisiones para todos nosotros en esta comunidad”, aseveró Quintero.