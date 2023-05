Buscan al responsable de atropellar y arrastrar a una ciclista en San José

La policía de San José busca al conductor de atropellar y arrastrar a una ciclista por más de 400 pies de distancia. El incidente ocurrió el pasado 18 de Marzo antes de la 1:00am en la Avenida Park al oeste del Boulevard Barack Obama.

La autoridades revelaron un video que muestra el auto del presunto sospechoso que se dio a la fuga. En el se ve un auto que describen como un “pequeño SUV” o un sedán de color negro.

El reporte policial dice que el sospechoso continuó manejando y giro hacia el sur en al calle Mcevoy y lo vieron por última vez viajando hacia el oeste en al calle San Carlos.

Residentes de San José, creen que como peatones se enfrentan a peligros constantes, “muchas veces porque la gente no se fija, a veces van distraídos y van al teléfono y no ven que la luz está en rojo y he visto que hay gente que tiene que correr porque no respetan a los peatones”, nos cuenta Elizabeth Posada quien camino en las madrugadas a su trabajo por tres años.

La víctima en este caso sufrió heridas graves y fue transportada al hospital. En el momento de este reporte no se sabe su condición actual.

La policía pide a quien tenga información sobre este caso que se comunique con el Detective Malvido al (408)277-4654 o puede hacerlo de manera anónima en el sitio www.svcrimestoppers.org.

Si el testimonio que ofrezca lleva al arresto del involucrado, puede recibir una recompensa en efectivo.