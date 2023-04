De Beyoncé al Papa: Twitter elimina las verificaciones de usuarios que no pagan la tarifa mensual

Esta vez es de verdad.

Muchos de los usuarios de alto perfil de Twitter están perdiendo los cheques azules que ayudaron a verificar su identidad y distinguirlos de los impostores en la plataforma de redes sociales propiedad de Elon Musk.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Después de varios comienzos en falso, Twitter comenzó a cumplir su promesa el jueves de eliminar los cheques azules de las cuentas que no pagan una tarifa mensual para conservarlos. Twitter tenía alrededor de 300,000 usuarios verificados bajo el sistema original de verificación azul, muchos de ellos periodistas, atletas y figuras públicas. Los cheques, que solían significar que Twitter verificó que la cuenta era quien dice ser, comenzaron a desaparecer de los perfiles de estos usuarios a última hora de la mañana, hora del Pacífico.

Los usuarios de alto perfil que perdieron sus cheques azules el jueves incluyeron a Beyoncé, el Papa Francisco, Oprah Winfrey y el expresidente Donald Trump.

Los costos de mantener las marcas van desde $8 por mes para usuarios individuales de la web hasta un precio inicial de $1,000 mensuales para verificar una organización, más $50 mensuales por cada afiliado o cuenta de empleado. Twitter no verifica las cuentas individuales, como fue el caso con el cheque azul anterior repartido durante la administración anterior a Musk de la plataforma.

Los usuarios famosos, desde la estrella de baloncesto LeBron James hasta el autor Stephen King y William Shatner de Star Trek, se han negado a unirse, aunque el jueves, los tres tenían cheques azules que indicaban que la cuenta pagó por la verificación. No quedó claro de inmediato si ese fue el caso o si Twitter hizo una excepción para ellos.

King, por su parte, dijo que no había pagado.

“Mi cuenta de Twitter dice que me suscribí a Twitter Blue. no lo he hecho Mi cuenta de Twitter dice que he dado un número de teléfono. No lo he hecho”, tuiteó King el jueves. "Solo para que sepas."

La cantante Dionne Warwick tuiteó a principios de semana que el sistema de verificación del sitio “es un desastre absoluto”.

“De la forma en que funciona Twitter, cualquiera podría ser yo ahora”, dijo Warwick. Anteriormente había prometido no pagar por Twitter Blue y dijo que la tarifa mensual “podría (y se destinará) a mis cafés con leche extra calientes”.

El jueves, Warwick perdió su cheque azul (que en realidad es una marca de verificación blanca sobre un fondo azul).

Para los usuarios que todavía tenían un cheque azul el jueves, un mensaje emergente indicaba que la cuenta “está verificada porque están suscritos a Twitter Blue y verificaron su número de teléfono”. Verificar un número de teléfono simplemente significa que la persona tiene un número de teléfono y verificó que tiene acceso a él; no confirma la identidad de la persona.

Menos del 5% de las cuentas verificadas heredadas parecen haber pagado para unirse a Twitter Blue a partir del jueves, según un análisis de Travis Brown, un desarrollador de software con sede en Berlín para rastrear las redes sociales.

El movimiento de Musk irritó a algunos usuarios de alto perfil y complació a algunas figuras de derecha y fanáticos de Musk que pensaron que las marcas eran injustas. Pero no es un generador de dinero obvio para la plataforma de redes sociales que durante mucho tiempo ha dependido de la publicidad para la mayoría de sus ingresos.

La plataforma de inteligencia digital Similarweb analizó cuántas personas se registraron en Twitter Blue en sus computadoras de escritorio y solo detectó 116,000 registros confirmados el mes pasado, lo que a $ 8 u $ 11 por mes no representa un flujo de ingresos importante. El análisis no contó las cuentas compradas a través de aplicaciones móviles.

Después de comprar Twitter por $ 44 mil millones en octubre, Musk ha estado tratando de aumentar los ingresos de la plataforma en apuros presionando a más personas para que paguen una suscripción premium. Pero su movimiento también refleja su afirmación de que las marcas azules de verificación se han convertido en un símbolo de estatus inmerecido o "corrupto" para personalidades de élite, reporteros de noticias y otros a los que el liderazgo anterior de Twitter les otorgó verificación gratuita.

Twitter comenzó a etiquetar perfiles con una marca de verificación azul desde hace unos 14 años. Además de proteger a las celebridades de los suplantadores, una de las razones principales fue proporcionar una herramienta adicional para frenar la información errónea proveniente de cuentas que se hacen pasar por personas. La mayoría de los “cheques azules heredados”, incluidas las cuentas de políticos, activistas y personas que de repente aparecen en las noticias, así como periodistas poco conocidos en publicaciones pequeñas de todo el mundo, no son nombres familiares.

Uno de los primeros movimientos de producto de Musk después de hacerse cargo de Twitter fue lanzar un servicio que otorga cheques azules a cualquiera que esté dispuesto a pagar $ 8 por mes. Pero rápidamente se vio inundado por cuentas de impostores, incluidos los que se hacían pasar por Nintendo, la compañía farmacéutica Eli Lilly y las empresas de Musk, Tesla y SpaceX, por lo que Twitter tuvo que suspender temporalmente el servicio días después de su lanzamiento.

El servicio relanzado cuesta $8 al mes para los usuarios de la web y $11 al mes para los usuarios de sus aplicaciones para iPhone o Android. Se supone que los suscriptores verán menos anuncios, podrán publicar videos más largos y sus tweets se destacarán más.