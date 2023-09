Instalarán cámaras para dar con personas que boten basura ilegalmente en Richmond

Doscientas toneladas de basura es la que trabajadores de limpieza de la ciudad de Richmond recogen al mes de las calles de la ciudad, muchos de estos desperdicios son arrojados de manera ilegal.

Por esta razón, la ciudad comenzó un plan piloto que consiste en la instalación de cámaras en las áreas donde es más común que se lleve a cabo esta práctica.

"Sí, la instalación de cámaras es respuesta a solicitudes que hemos tenido de residentes y empresas, y quieren que tomemos acción como ciudad y como comunidad, de personas que vienen a votar basura a Richmond y muchos casos no son personas que viven aquí en la ciudad", dijo Gabino Arredondo, administrador de la ciudad de Richmond.

Desde sillas de carro , una estufa, un calentador de agua y hasta una zapatilla azul son algunas de los objetos que las personas tiran en la ciudad.

"Yo agarro llamadas diarias, por ejemplo, de aquí me llamó una residente y pues está frustrada que no hacemos nada, y así como ella hablan muchas, pero no es que no hagamos nada, es que tenemos en toda la ciudad y es difícil recogerla de un día para otro, o el mismo día que llaman", afirmó Hugo Mendoza, superintendente de Trabajos Públicos en Richmond.

Y aunque no se ha fijado una fecha específica para las instalación de cámaras, en los próximos tres meses, habrá una planeación para la instalación.

"Identificar las ubicaciones donde se van a poner las cámaras, y también finalizar el contrato y luego hacer la instalación", dijo Arredondo.

Dos resientes que hablaron con Telemundo 48 y viven cerca de uno de los lugares con basura, aseguran que es de noche cuando vienen arrojar la basura.

"Yo que vengo de trabajar de la noche, veo mucha gente que no más se baja de los carros y vota la basura", dijo Kelvin David Sorto, quien vive en frente a un vertedero de basura ilegal.

Una vez las cámaras estén instaladas, el objetivo será atrapar a esas personas y luego trabajar con la policía para multarlas.

Las multas podrían ser de hasta $1,000 por arrojar basura ilegalmente.

"Es una manera de educar a la gente, solo así va a poder parar esto, de otra manera va a seguir igual", afirmó Mendoza.

Residentes pueden llamar al número (510)- 695-4905 para reportar cualquier vertedero ilegal.