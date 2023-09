Familia continúa viviendo una pesadilla tras muerte de padre hispano en Oakland

La viuda de Rolando Jacinto Carrillo vive en Guatemala habló con Telemundo 48 y nos dijo que está por perder su hogar y no sabe cómo sustentar a sus dos hijas pequeñas, quienes continúan sufriendo por la muerte de su padre.

“Lo encontraron así tirado en la calle”, dijo Cecilia Lucas Hernández, viuda.

Cecilia recuerda el momento en el que le dijeron que su esposo había sido asesinado en Oakland hace poco más de un año.

“Él se fue a luchar, nosotros no teníamos dónde vivir y él se decidió, se fue, pero no duró tanto tiempo, no más estuvo 5 meses”, relató Cecilia.

En ese corto tiempo, Rolando llegó a la Bahía con sueños de sacar a su esposa y dos hijas adelante, sueños que fueron arrebatados cuando hallaron su cuerpo al este de Oakland en agosto del 2022.

La policía dice que fue golpeado a muerte y el caso continúa bajo investigación.

Y mientras Cecilia continúa lamentando la pérdida de su marido, ahora también confiesa vivir en angustia ante la posibilidad de perder su hogar.

“Él tiene hermanos aquí y nos están sacando de una casita que tenemos. Ahora que ya tiene el año, me dicen que ya yo no soy nada”, aseguró Cecilia.

Entre lágrimas, la madre soltera dice que le gustaría probar su suerte en Estados Unidos para darle una mejor vida a sus hijas de 10 y 6 años.

“Ya no soporto los maltratos de la familia de él”, indicó Cecilia.

Telemundo 48 se comunicó con expertos legales sobre las opciones para Cecilia.

“Desafortunadamente, ser víctima de un crimen en Estados Unidos y la persona haya resultado muerta, no le daría un beneficio a un familiar en el extranjero”, indicó César Bautista, abogado de inmigración.

Bautista explica que en situaciones donde la víctima sobrevive, puede calificar para la visa U y eventualmente, pedir a sus familiares directos al regularizar su estatus.

El experto agregó que el asesinato de Rolando tampoco sirve de argumento en un caso de asilo.

“Si el difunto hubiera fallecido en Guatemala, habría la posibilidad de hacer un argumento de asilo que porque el padre de familia fue asesinado en Guatemala, entonces la familia estaría huyendo de ese país”, afirmó Bautista.

Por su parte, el Consulado de Guatemala le dijo a Telemundo 48 que el único apoyo que ofrecen es para la repatriación de los restos del fallecido, sin embargo, indican que la madre del occiso rechazó la ayuda el año pasado, y dicen que no hay nada más que pueden hacer.

Telemundo 48 además habló con los familiares de Rolando en Oakland, y les hemos proporcionado información sobre los recursos disponibles.