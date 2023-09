Paletero víctima robo en Oakland espera recibir miles de dólares en donaciones

Casi dos meses después de que Telemundo 48 sacó a la luz la historia de un paletero, de 80 años, que fue asaltado en Oakland, los más de $40,000 recaudados en línea por donaciones de la comunidad aún no han llegado a su bolsillo.

El robo ocurrió a mediados de julio y a pesar de esto Juan Díaz, continúa ofreciendo sus paletas por las calles de Oakland.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Gente que lo conoce a uno y me preguntan ‘Oye ¿ya te dieron tu dinero?’ Yo no puedo decir que sí, si no me lo dieron”, aseguró Juan

Y es que Juan se volvió conocido después de que el asalto quedara captado en cámara. Desde entonces, la comunidad se solidarizó con él haciendo donativos a través de GoFundMe.

“Yo cuando hice contacto con Don Juan, Don Juan me había dicho que su amiga ya le había hecho uno, y después hubo otra persona que había hecho otro GoFundme y parecía que era otra persona que conocía a Don Juan”, explicó Alex Enamoarado, activista.

Enamorado fue una de las personas que apoyó a Juan y asegura que las dos cuentas en línea recaudando fondos para el vendedor peruano son legítimas, pero un reciente video en las redes sociales está creando confusión. En este, alguien le pregunta si recibió el dinero y acusa a quienes abrieron las dos cuentas en línea de intentar quedarse con los fondos.

“Están diciendo algunos que ellos son ladrones y quieren robarse el dinero, eso no es cierto”, aseguró Juan.

Telemundo 48 contactó a con ambos organizadores de las dos páginas.

Una de ellas nos mostró una correspondencia con GoFundMe donde muestra que hubo retrasos al momento de confirmar los datos de Juan.

“Cuando yo hablé con ellos ayer me dijeron que había un problema verificando la información de Don Juan”, indicó Enamorado.

También contactamos con la página web y aseguran que una de las transferencias bancarias ya está en proceso.

Según un correo electrónico proveído por una de las organizadoras, la mitad del dinero recaudado llegaría a la cuenta del paletero en los próximos 2 a 5 días hábiles.

GoFundMe dijo que la segunda cuenta aún necesita más verificación.