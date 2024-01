Luchan por preservar como patrimonio histórico la iglesia de la Virgen de Guadalupe en San Francisco

Por años se ha luchado en San Francisco por preservar la iglesia originalde la Virgen de Guadalupe en esa ciudad, sin embargo, el terreno y la construcción que pasó a manos privadas ahora tiene un nuevo dueño.

El templo está ubicado en el 906 de Broadway Street en el área de Russian Gill.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Miguel Ángel Molina ha acudido a esta iglesia durante 32 años.

“Hemos estado luchando por preservar este monumento histórico desde que era niño, desde que yo tenía 8 años yo estaba ahí con mi abuela”, aseguró Miguel.

Él asegura que cuatro generaciones de su familia han asistido a la iglesia desde que fue fundada y la zona era habitada por latinos.

“Mis abuelos se casaron aquí en 1955, mis bisabuelos se casaron aquí en 1927, sin este lugar yo no estaría aquí”, afirmó Miguel.

Explicó que en 1993 lograron que se declarara patrimonio histórico.

“Es decir que está preservado oficialmente por el Municipio de San Francisco como un monumento histórico que se tiene que preservar en su estado original”, explicó Miguel.

Esto para la estructura exterior solamente, para el interior Miguel indicó que hace dos años su grupo ayudó para conseguir ese mismo estatus para la parte de adentro.

En el 2018, Telemundo 48 grabó imágenes del interior de la iglesia cuando el dueño anterior de forma excepcional, concedió permiso para entrar solamente para la fiesta guadalupana.

Su plan era crear un espacio para eventos comunitarios, pero el modelo falló, y según el periódico San Francisco Chronicle, la propiedad fue rematada y ahora comprada por un nuevo propietario por más de $3 millones, aunque no lo conocen, la noticia genera algo de nerviosismo.

“Siempre es un poquito de preocupación, porque siempre que hay nuevos dueños, lo histórico para ellos no es lo importante es el valor del terreno”, dijo Miguel.

El deterioro del mosaico con la imagen de la virgen es claro, esto a pesar de su estatus de patrimonio histórico.

El supervisor del distrito donde se encuentra desde ya se comprometió a hacer respetarlo.

“Sí me pone nervioso la situación, es patrimonio histórico y la ciudad tendrá que asegurarse de que el nuevo dueño no sea negligente y lo proteja, es importante que no dejamos olvidado lo que dejaron nuestros ancestros como patrimonio”, aseveró Aaron Peskin, supervisor de San Francisco.