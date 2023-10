Residentes de East Palo Alto hartos de accidentes por conductores imprudentes

Residentes en East Palo Alto aseguran estar preocupados y a la vez cansados de ver tantos accidentes, conductores imprudentes al volante y hasta la muerte de un joven en una calle de esta ciudad.

"Al cruzar la calle mi esposo siempre me dice, hazlo con cuidado, fíjate de que no venga nadie, que no vengan carros, entonces es como un trauma que queda en las personas", explicó Leonarda Corado, residente de Kavanaugh Drive.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Trauma que aún muchos vecinos, como Leonarda tienen en su mente desde hace dos meses, luego de que un conductor atropellará mortalmente a un joven.

Leonarda asegura que además de ese triste incidente, ella también ha presenciado desde muy cerca cómo conductores manejan de manera imprudente en la misma calle.

"Yo salgo a votar el bote de la basura al frente de la casa y en ese momento que estoy tirando la basura, pasa un carro y hace donas al frente de mi", dijo Leonarda-.

Además, meses atrás un carro, que según ella evadió la señal del alto, habría chocado el vehículo de su esposo que estaba estacionado.

"La troca ocupó reparación porque no se podían abrir las dos puertas", expresó Leonarda.

Luces, reductores de velocidad, y más señalización es lo que exigen residentes.

Telemundo 48 contactó al Departamento de Obras Públicas de la ciudad y nos dijeron:

“Tenemos conocimiento de la situación en Kavanaugh Drive, tenemos policías monitoreando la velocidad”, dijo Husma Javed, director del Departamento de Obras Públicas de la ciudad.

Javed aseguró que en la próxima reunión del Concejo se hablará sobre instalar más iluminación a lo largo de la calle.

Durante el día no vimos ninguna patrulla de la policía, pero sí pudimos ver cómo conductores evadían la señal del alto.

"Todos los que rigen la ciudad de East Palo Alto, el dar el I am sorry o lo siento a la familia de André no es suficiente, se tiene que hacer más", aseveró Luis Guzmán, residente y miembro de Neighbor Watch Team.