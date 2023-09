Joven nicaragüense busca ser uno de los mejores jinetes de California

La pasión de montar toros la trae consigo desde muy pequeño un joven nicaragüense quien llegó a este país hace tan solo un año.

Esa inclinación la heredó de su mamá y de sus tíos convirtiéndose así en uno de los mejores jinetes de Centroamérica y ahora quiere conquistar los rodeos en California y en Estados Unidos.

Desde los 8 años Orlando Contreras conocido como “El Diablito” aprendió a montar toros.

“Esto viene por mi familia, por mi mamá porque la familia de ella eran montadores”, dijo Orlando.

Empezó dominando terneros y a 12 años debutó en su primer rodeo profesional.

“Ya a los 12 años estaba montando toros en la barrera de Vicente Catarrán”, indicó Orlando.

Esto es en la ciudad de Juigalpa, en el Departamento de Chontales en Nicaragua, una de las más importantes y concurridas en ese país, pero Orlando sabe cómo permanecer montado sobre el toro por más de los ocho segundos reglamentarios en un rodeo.

“El toro pequeño es más arisco que el toro grande que, aunque sea bueno al brinco, pero es más incómodo porque el toro grande, si te vas de lado te puedes acomodar, sin embargo, el toro chiquito si te vas de lado, vas de viaje”, explicó Orlando.

A sus 23 años, Orlando le contó a Telemundo 48 sobre sus logros.

“Ya tengo 23 años de estar en esta actividad de los rodeos y he participado en muchos campeonatos y en todos he estado punteando en los primeros lugares”, afirmó Orlando.

Su fórmula para ubicarse entre los tres mejores lugares es:

“Siempre le ponemos amor y cariño al deporte, y siempre traemos esa sangre chintaleña y siempre me ha gustado entrar a los campeonatos, y le pongo amor porque siempre me da mucha adrenalina y me luzco aunque me esté cayendo me luzco cuando estoy en un campeonato grande”, dijo Orlando.

Orlando tiene un hijo y dice que quiere salir adelante para darle a su pequeño lo mejor y espera que algún día demuestre pasión por los toros.

“Es una herencia que viene por familia porque los tíos fueron sorteadores que es como le dicen en Nicaragua sortear el toro y montar, y mi mamá dice que ella montaba en fierras o vaquillas”, aseguró Orlando.

Ahora vive en el Área de la Bahía y pertenece a un grupo que ofrece espectáculos en rodeos al estilo mexicano.

“Es muy diferente porque la espuela mexicana es más grande y cualquier otro montador dijera: lleva más ventaja yo como montador porque son más grandes las espuelas, pero no! yo llevo más desventaja porque tengo mucho miedo a quedarme pegado porque esas espuelas las veo que son demasiado. Yo allá en Nicaragua me le montaba a cualquier toro porque las espuelas son más chiquitas”, indicó Orlando.

A Orlando lo han invitado a participar en otras partes de Estados Unidos como en Miami donde hay una gran comunidad de nicaragüenses.

“Y lo que pienso hacer es por lo menos sentirme orgulloso y darle un campeonato a nicaragua al estilo mexicano”, dijo.