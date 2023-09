BART lanza campaña para prevenir el acoso

Para nadie es un secreto que muchas personas no se sienten seguras al transitar en el Bart, especialmente las mujeres.

Según cifras del medio de transporte en en algunas ciudades del condado Contra Costa el 45% de las mujeres tiene miedo de usar el sistema de transporte, y es que desde hace tiempo éstas han sufrido agresiones sexuales y acoso en algunas instancias en el sistema.

Carol Suárez, viaja todos los días en el BART y lo hace con miedo.

"Lo que me ha pasado es que unas veces hombres me han como hey y me persiguen y me asusto, estoy sola y me quieren platicar y ellos están en algo y yo estoy asustada", explicó Carol.

Y ese patrón se repite en toda la Bahía.

"Se sienten inseguras que les puede pasar algo y que nadie se va a meter para ayudarles sienten falta de poder", indicó Ximena Montes, vocera de Unity Council.

Por esta razón el Bart lanzó un programa el jueves con el objetivo no es sólo contar con sus embajadores y policías para combatir este flagelo, sino también con los mismos usuarios.

Esta es la segunda fase del plan de combatir el acoso. La primera fue hacer una política de prohibirlo y recolectar data de este crimen. Esta segunda fase es: si ves una agresión, actúa”, aseveró Alicia Tros, vocera del BART.

Carteles fueron instalados en las estaciones del medio de transporte con mensajes como:si ves a alguien siendo víctima, pretende que la conoces y sácala de la situación.

También en las entradas de cada estación los usuarios podrán obtener tarjetas que dicen “estoy siendo acosada” y otra pregunta si estás siendo acosada.

La finalidad de este material es que las personas siempre la tengan a la mano y cuando se necesite sea entregada a alguien discretamente para que venga a ayudar.

Otros consejos son:

Está atento a tus alrededores

No te muestres distraído

No duermas en los trenes

Si viajas solo trata de estar en el primer vagón donde se encuentra el operador

Bart contará con menos vagones y el servicio será cada 20 minutos en vez de 30 minutos.