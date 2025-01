¿Alguna vez un equipo de la NFL ha ganado tres Super Bowls consecutivos?

Los Kansas City Chiefs han llevado su histórico triplete hasta el gran partido.

Los Chiefs se enfrentarán a los Philadelphia Eagles en el Super Bowl 59 de Nueva Orleans con la oportunidad de convertirse en el primer equipo de la historia de la NFL en ganar tres trofeos Lombardi consecutivos.

La temporada pasada, Patrick Mahomes, Andy Reid y compañía se convirtieron en el noveno equipo en ganar dos Super Bowls consecutivas y el primero en hacerlo en casi dos décadas. Sin embargo, de los ocho campeones anteriores, ninguno pudo llegar a un tercer Super Bowl consecutivo.

Pero los Chiefs de 2024 lograron un 15-2 en la temporada regular y se hicieron con el número 1 de la AFC antes de derrotar a los Houston Texans, número 4, en la Ronda Divisional y a los Buffalo Bills, número 2, en el campeonato de la conferencia. Y ahora, por primera vez en la historia de la NFL, el gran partido contará con un bicampeón del Super Bowl.

¿Cuántos equipos han disputado tres Super Bowls consecutivos?

Los Chiefs son el cuarto equipo en la historia de la NFL que participa en al menos tres Super Bowls consecutivos. Los Bills poseen el récord de apariciones consecutivas en la Super Bowl, con cuatro, y las perdieron todas. Buffalo, que nunca ha ganado una Super Bowl, terminó como subcampeón de las temporadas 1990-93.

Los Miami Dolphins fueron el primer equipo en alcanzar tres Super Bowls consecutivos. Miami fue subcampeón en la temporada 1971 antes de ganar dos Super Bowls seguidos.

Los New England Patriots habían sido el equipo más reciente en llegar a tres Super Bowls seguidas, haciéndolo desde las temporadas 2016-18. El subcampeonato de los Pats en 2017 estuvo intercalado por dos temporadas de campeonato.

Cuándo y dónde es el Super Bowl 2025 Chiefs vs. Eagles?

Kansas City intentará completar el primer triplete de Super Bowl de la historia cuando se enfrente a Philadelphia el domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans.

