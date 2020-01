El contenido siguiente ha sido creado en colaboración con Mancini's Sleepworld. El mismo no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones de Telemundo. Para conocer más sobre Mancini's Sleepworld, visita Mancini's Sleepworld.

¿Por qué los maestros de escuela siempre decían que una buena noche de sueño era mejor que acostarse tarde por estar estudiando para un examen? Porque formamos recuerdos durante las horas que pasamos durmiendo, permitiendo que las cosas que hemos visto y aprendido penetren en nuestra conciencia.

Y así como la falta de sueño puede causar problemas de salud como la hipertensión, la diabetes, y la obesidad, también puede tener efectos adversos en tu memoria, específicamente la capacidad de absorber información crucial.

¿Ya entiendes por qué no estás dando la talla en tu segundo año de química? Te quedaste despierto toda la noche memorizando la tabla periódica para que al final no lograras completar el examen. Lo que fácilmente memorizaste a las 2 a.m., terminaste olvidándolo a las 9 a.m., y todo fue gracias a que te saltaste el paso más importante para solidificar lo que habías estudiado: Dormir.

¿Entonces cómo exactamente funciona esto? Aquí es donde entra la ciencia... Los humanos crean recuerdos en una serie de tres pasos interrelacionados:

Codificación: Procesamiento de lo que vemos, aprendemos o enseñamos. Consolidación: Afianzamiento de dicha información y experiencias en nuestro cerebro. Recordación: Acceso en el futuro a lo que hemos aprendimos.

Sin embargo, la investigación muestra que existe una diferencia clara entre estas tres funciones. Mientras que la codificación y la recordación tienen lugar cuando estamos despiertos, la consolidación (el paso vital que une a todo nuestro proceso de creación de memoria) ocurre cuando estamos durmiendo.

Aún no se sabe exactamente cómo el sueño crea el ambiente necesario para que nuestro cerebro absorba lo que hemos aprendido, pero los científicos creen que implica la interacción entre el hipocampo y el neocórtex del cerebro, ambas áreas que almacenan recuerdos a largo plazo. Según investigaciones, el hipocampo repite lo que hemos visto y aprendido en el neocórtex mientras dormimos, lo que permite a este último procesar todo como recuerdos.

Cualquiera que sea la ciencia, está claro que una buena noche de sueño es vital para nuestra capacidad de crear recuerdos, lo que nos permite estar alertas al día siguiente, tanto en las reuniones de trabajo como en el entrenamiento del equipo de fútbol de nuestros hijos para recordar con la familia.

