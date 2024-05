“FlashPoint”, el programa de TV evangélico con mensajes apocalípticos para admiradores de Trump

VIRGINIA BEACH, Va. — La audiencia de unas 1,500 personas ondeó pequeñas banderas estadounidenses y coreó “¡Estados Unidos! ¡USA! ¡USA!" mientras las cámaras de televisión comenzaron a filmar el viernes pasado dentro de un salón de baile de la Universidad Regent. Muchos en la multitud llevaban sombreros rojos que decían “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”. Algunos llevaban Biblias.

Habían pagado $60 cada uno para asistir a una grabación en vivo de “FlashPoint”, un programa de televisión nacional que ganó espectadores leales con una combinación única de comentarios políticos pro-Trump y mensajes proféticos sobre los planes divinos de Dios para Estados Unidos.

Durante las siguientes tres horas, la audiencia escuchó el mismo mensaje general que “FlashPoint” transmite tres veces por semana en la cadena de televisión Victory Channel y varias plataformas de transmisión por secuencias: El mundo ha entrado en sus últimos años. Jesús pronto regresará.

Pero los cristianos no deben esperar de brazos cruzados mientras el mal campa a sus anchas; están llamados a ocupar posiciones de poder e influencia en la sociedad. Y en el corto plazo, eso significa devolver a Donald Trump a la Casa Blanca.

“Miro para saber la verdad”, dijo una asistente de “FlashPoint”, quien describió una oleada de claridad “sobrenatural” la primera vez que encontró el programa mientras cambiaba de canal hace dos años.

“Este es el único programa de noticias donde se escucha lo que Jesús piensa”, dijo otra asistente, una madre de tres niños en edad escolar que había conducido cuatro horas desde el centro de Carolina del Norte para la grabación.

Lanzado en 2020 y presentado por el pastor Gene Bailey, “FlashPoint” a veces se parece y suena como otros programas de cable de derecha. Pero a diferencia de los presentadores de Fox News, el panel rotativo de pastores y comentaristas conservadores de “FlashPoint” sazona su análisis político con mensajes que, según dicen, provienen directamente de Dios.

Los espectadores escuchan regularmente a Lance Wallnau, un autodenominado profeta conocido por popularizar el Mandato de las Siete Montañas, una filosofía cada vez más adoptada por la derecha que dice que los cristianos están llamados a reclamar posiciones de poder en la cima de siete “montañas” clave de la sociedad, incluido el gobierno y la educación. , empresas y medios de comunicación. “FlashPoint”, que se presenta como una alternativa a las noticias convencionales, encarna esa estrategia.

"FLASHPOINT", UNA ALTERNATIVA A LAS NOTICIAS TRADICIONALES

En una transmisión de enero, el pastor Hank Kunneman, otro pilar de “FlashPoint”, dijo que el Señor le dijo que 2024 sería un año de “ajuste de cuentas divino” y “venganza contra los malvados”.

En los meses posteriores, el programa ha retratado las elecciones presidenciales como un choque espiritual, al tiempo que presenta a Trump como un líder imperfecto, como un rey David moderno, que ha sido ungido por Dios para salvar a la nación.

El programa atrae una audiencia mensual de televisión por cable de aproximadamente 11,000 hogares, según datos de Comscore, mientras que los clips del programa llegan a cientos de miles de espectadores más en línea.

Con un gran número de seguidores, se ha vuelto “increíblemente popular e incluso gravitacional” en la derecha cristiana, dijo Matthew Taylor, investigador principal del Instituto de Estudios Islámicos, Cristianos y Judíos, una organización sin fines de lucro en Maryland.

Trump es uno de varios republicanos destacados que han aparecido como invitados en “FlashPoint”, incluidos la representante Marjorie Taylor Greene y Charlie Kirk de Turning Point USA.

El programa encaja en un creciente movimiento evangélico que llama a sus seguidores a "pensar en sí mismos como soldados en un conflicto cósmico", dijo Bradley Onishi, ex pastor de una megaiglesia y autor de "Preparing for War", que documenta la historia y el surgimiento de la religión cristiana y el nacionalismo en Estados Unidos. Para los leales a “FlashPoint”, los debates políticos ya no se tratan sólo de quién gana las próximas elecciones, dijo Onishi; se trata del destino de la eternidad.

“Cuando se lo explicas de esa manera a la gente”, dijo, “puedes prepararlos, no sólo para la acción, sino creo que para tomar medidas extremas”.

TRUMP Y LA RELIGIÓN

Trump ha adoptado elementos de este marco, advirtiendo en discursos que la izquierda quiere “derribar cruces” y prometiendo que su regreso al cargo restauraría el poder cristiano.

También ha prometido eliminar la Enmienda Johnson, una ley federal que rara vez se aplica y que prohíbe a las fundaciones sin fines de lucro y a las organizaciones religiosas (incluida la que opera Victory Channel) respaldar a candidatos políticos.

Los protestantes evangélicos blancos siguen estando entre los bloques de votantes más leales a Trump, y más del 80% planea o se inclina por votar por él en noviembre, según una encuesta reciente de Pew Research. Con la esperanza de aumentar aún más ese número, “FlashPoint” ha llamado a los pastores a comenzar a predicar un mensaje pro-Trump los domingos por la mañana.

Bailey, el presentador de “FlashPoint”, no respondió a los mensajes solicitando una entrevista.

Rick Green, panelista habitual de “FlashPoint”, es el fundador de Patriot Academy, una organización sin fines de lucro de Texas que imparte cursos sobre lo que llama los orígenes cristianos explícitos de la nación, una idea cuestionada por los historiadores.

Aún así, muchos críticos de la mezcla de religión y política que se hace en el programa ignoran “los principios fundacionales de Estados Unidos”. Otros, dijo Green, albergan “odio e intolerancia hacia puntos de vista diferentes”.

"Se obtiene más verdad de 'FlashPoint' que de cualquier programa de noticias del país", dijo Green.

Para reunir a los fanáticos más leales del programa, conocidos como FlashPoint Army, Victory Channel, con sede en Fort Worth, Texas, una red cristiana dirigida por la organización sin fines de lucro Kenneth Copeland Ministries, ha presentado grabaciones en todo el país como parte de su gira Rescue America.

Los programas en vivo, incluso más que las transmisiones regulares, adquieren la sensación de un servicio de avivamiento cristiano.

El episodio filmado en Virginia Beach comenzó con breves comentarios de cada uno de los panelistas de la noche, entre los que se encontraba Dutch Sheets, un autodenominado apóstol que dirigió una serie de mítines de oración en los meses posteriores a la derrota electoral de Trump en 2020 en un intento por mantenerlo en el cargo. .

COMO UN SERVICIO RELIGIOSO

"Estamos en un lugar oscuro en esta nación, tal vez más oscuro que nunca", dijo Sheets a la audiencia de "FlashPoint" la semana pasada. “Pero Dios viene con la luz de su gloria y salvará a esta nación a través de su pueblo”.

Un momento después, un dúo formado por marido y mujer se adelantó para guiar a la multitud y a los que miraban en casa en la adoración. Con las manos extendidas hacia arriba, los miembros de la audiencia cantaron: “Hay poder en el poderoso nombre de Jesús. Cada guerra que emprenda, la ganará”.

Entre canción y canción, Bailey invitó a acercarse al escenario a cualquier persona que padeciera dolencias físicas. Las elecciones llegarían pronto, dijo el anfitrión, y no podrían salvar el país si la gente estuviera enferma.

“Estados Unidos los necesita a largo plazo”, dijo Bailey, mientras decenas de personas se acercaban, incluida una mujer que dijo que le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Bailey, Sheets, Wallnau y los demás panelistas pusieron sus manos sobre cada persona y, uno por uno, los declararon sanados en el nombre de Jesús.

Algunos miembros de la audiencia cayeron al suelo en un arrebato de euforia que, en algunas tradiciones carismáticas de fe cristiana, se describe como muerto en el espíritu. Otros se sentaron tranquilamente en sus sillas, con lágrimas corriendo por sus mejillas.

Momentos después, la conversación en el escenario volvió a la política y la urgente necesidad de movilizar a las iglesias locales para conseguir el voto evangélico y reelegir a Trump en noviembre.

Este tejido continuo de expresiones religiosas inmersivas, predicaciones apocalípticas y organización política de derecha preocupa a algunos expertos en religión y extremismo, incluido Onishi, quien señaló el ataque del 6 de enero al Capitolio como evidencia de lo que puede suceder cuando la gente llega a creer en un candidato. ha sido elegido por Dios.

Durante mucho tiempo ha existido una corriente de evangelicalismo estadounidense que retrata los acontecimientos actuales como señales del apocalipsis venidero. Pero vincular el destino de la humanidad a un candidato en particular es “algo nuevo y novedoso en la historia moderna de Estados Unidos”, dijo Onishi.

Varios asistentes a la Regent University, una universidad cristiana privada fundada por el fallecido televangelista Pat Robertson, dijeron que la combinación de profecía y política descarada del programa es lo que más les gusta de “FlashPoint”.

Hablando con un periodista afuera, Tom Jones, un veterano militar de Virginia Beach, dijo que solía ver Fox News pero comenzó a ver “FlashPoint” después de que alguien en la iglesia le contó a su esposa sobre eso hace tres años. Jones, que llevaba un sombrero de “FlashPoint Army”, dijo que le gusta que el programa no rehuya aplicar la “verdad de Dios” a los acontecimientos actuales.

"Si nos fijamos en lo que dice nuestra Constitución y los derechos que tenemos, todos se basan en los Diez Mandamientos", dijo Jones. “Y lo estamos perdiendo”.

Terry y Barry Pawelek dijeron que intentan asistir a todos los eventos en vivo de “FlashPoint”. Este fue el séptimo. La pareja había conducido 21 horas desde Oklahoma para estar allí.

“Equilibran tanto la Biblia como las noticias”, dijo Barry Pawelek sobre FlashPoint. "Eso es lo que necesitamos escuchar".

"Es alentador", dijo Terry Pawelek.

También es inspirador, dijo. Después de escuchar al fundador de MyPillow, Mike Lindell, en otra grabación de “FlashPoint” discutir su teoría desacreditada sobre las máquinas de votación manipuladas que corrompieron las elecciones de 2020, los Paweleks dijeron que decidieron convertirse en presidentes de distrito electoral en el condado de Caddo, Oklahoma.

"'FlashPoint' nos animó a marcar la diferencia", dijo Barry Pawelek.

Varios otros asistentes, citando su desconfianza hacia las principales noticias, que “FlashPoint” describe habitualmente como una herramienta de Satanás, se negaron a compartir sus nombres con un reportero de NBC News, quien compró un boleto para asistir a la grabación. Una mujer, invocando las enseñanzas de las Siete Montañas de Wallnau, oró para que el periodista se convirtiera en embajador de Dios en los medios de comunicación.

De vuelta al interior, la última hora del programa se centró en las elecciones presidenciales. Los panelistas criticaron a los cristianos conservadores que están indecisos sobre votar por Trump (actualmente enjuiciado en Nueva York por cargos de falsificar registros comerciales para encubrir un presunto romance con una estrella de cine para adultos) porque no se ha manifestado a favor de un aborto nacional. prohibición.

Wallnau, comparando a Trump con el rey Salomón, una figura bíblica reconocida por su sabiduría, dijo que el expresidente estaba desplegando una estrategia política compleja que, con el tiempo, generaría importantes victorias para los cristianos conservadores, incluso en materia de aborto.

Asintiendo con la cabeza, Green, el fundador de Patriot Academy, dijo que estaba furioso de que algunos evangélicos pudieran volverse contra el ex presidente.

"Si eres tan moralista como para pensar: 'No voy a votar por ese hombre porque no es perfecto'", dijo Green a la audiencia, "estás ayudando a la destrucción de Estados Unidos".

El pastor Tony Suárez, vicepresidente ejecutivo de la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano, reconoció que inicialmente no apoyó a Trump en 2016, pero dijo que Dios le abrió los ojos. Suárez luego se refirió a lo que describió como una profecía que dice que “cierto presidente” llegaría a abrazar plenamente a Jesús “en un segundo mandato”.

“Simplemente estoy orando para que en ese segundo mandato”, dijo Suárez sobre Trump, elevando su voz a un ritmo crescendo, “para que el fuego del Espíritu Santo se apodere de él y veamos suceder algo grandioso”.

El FlashPoint Army ahora estaba de nuevo en pie, con las manos en alto y vitoreando mientras Suárez completaba su oración por Trump y por Estados Unidos.

"¡En el nombre de Jesús!"