Los popotes de plástico: el enemigo del planeta que también afecta nuestra salud

En el día a día los pequeños objetos que nos rodean, sin darnos cuenta, pueden tener un gran impacto en nuestra salud y el planeta.

Algunos tan inofensivos como los popotes de plástico se han convertido en un símbolo de la crisis ambiental.

Pajilla, pajita, pitillo, sorbeto, popote... no importa como le llames.

Según expertos, este delgado cilindro de plástico es un enemigo del planeta y de nuestra salud.

En 30 minutos, 390 millones de popotes se ponen en uso alrededor del país y luego se desechan, según Turtle Island Restoration Network.

¿Por qué afecta el uso de los popotes de plástico?

El problema es que el planeta no puede digerir el plástico. Tarda unos 200 años en descomponerse y a medida que lo hace aparece en los estómagos de peces y aves, así como en nuestra sangre.

“Hay que entender el poder que tenemos todos y cada uno de nosotros con la independencia de quien está en la Casa Blanca para tomar este tipo de decisiones. Al fin y al cabo nosotros somos los que determinamos y en esto nada a cambiado, aunque gane quien gane y quien esté en la Casa Blanca nos da igual rechazar el plástico de un solo uso, rechazar todo lo que genera residuos”, afirmó Manuel Maqueda, experto en contaminación del plástico.

Pero esta es una pequeña parte del problema, si mira a su alrededor el plástico es un gran protagonista de su día a día: botellas de agua, envases de comida, bolsas de compra y mucho más.

Los popotes (pitillos o pajitas) de plástico nunca fueron más ecológicos.

“Esto es solo una distracción, porque el verdadero problema no son las pajitas, sino el plástico. Y beber con pajitas de plástico significa literalmente beber partículas de plástico", aseguró Dianna Cohen de la Coalición contra la Contaminación Plástica.

Mientras, más de 90% de los productos de plástico se derivan de combustibles fósiles y millones de toneladas de desechos plásticos se vierten en los océanos cada año.

“La distinción que tenemos entre salud ambiental y salud humana es ilusoria. Cuando vemos esas imágenes de aves que alimentan de plástico a sus polluelos, de animales que encuentran plástico en su interior, estamos mirando en el espejo. Es decir, una persona de media ingiere entre 3 a 5 gramos de micro plásticos a la semana. Es el equivalente a una tarjeta de crédito", dijo Maqueda.

¿Pero, será posible vivir en un mundo libre de plástico?

La industria del entretenimiento también aplaude el cambio.

Aquí vemos como en el show "Only Murders in the Building" de la plataforma Hulu, los actores utilizan botellas de vidrio y las famosas copas doradas de "Love is Blind" en Netflix son una solución brillante alejada del plástico.

“Me imagino un mundo libre de contaminación plástica. La pregunta es cómo llegamos del punto A al punto C. Creo que hay muchas maneras de lograrlo, una de ellas es el cambio de comportamiento personal”, dijo Cohen.

Detrás de las pantallas, recuerde que cada bebida sin pajilla, será un brindis a un planeta más saludable.

En un taller en Papalutla, Oaxaca, utilizan carrizo para crear popotes o pitillos para beber.