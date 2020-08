Distritos escolares en CA pueden solicitar permisos para clases en persona

Estudiantes de primaria podría regresar a las aulas si los distritos solicitan un permiso especial con el estado. Pero la aprobación no será fácil.

El estado de California abrió la posibilidad para que alumnos de pre kinder a 6to grado puedan regresar a los salones de clases, siempre y cuando las escuelas lo soliciten y cumplan una lista de requisitos.

Primero, los distritos deben tener menos de 200 casos de COVID-19 por cada 100,000 personas durante dos semanas. Lo que quiere decir que ningún condado de la Bahía califica debido a la alta cifra de contagios.

La Asociación de Maestros de California enfatiza que los condados en lista de vigilancia estatal no deberían solicitar esta exención y todos los condados de la Bahía son parte de esta lista.

“No podemos poner a nuestros estudiantes y maestros en peligro sólo porque una escuela quiere regresar a clases”, dijo Claudia Briggs, portavoz de la Asociación de Maestros de California.

Otros requisitos que los planteles deberán cumplir si quieren buscar este permiso incluyen: un plan de limpieza y desinfección, que los alumnos trabajen en grupos pequeños, cubiertas faciales, ventilación adecuada, monitoreo de síntomas y exámenes de COVID-19.

La asociación de juntas directivas de california está a favor de que exista esta opción para las escuelas pero advierte que no debe tomarse a la ligera.

“Estamos de acuerdo con tener esta opción pero si queremos reabrir necesitamos para cada niño, solo para limpiar las escuelas, necesitamos como 300 o 400 dólares para cada niño”, dijo Xilonin Cruz-González, presidenta de California School Boards Association.

Gastos que según esta asociación no estaban contemplados y que las escuelas tienen que asumir sin aumento de presupuesto a nivel estatal.

Educadores también señalan que aprobar exenciones aumentaría la brecha educativa entre las comunidades privilegiadas y las de bajos ingresos porque se logra una mejor educación en las aulas.

“Una escuela privada pequeña o una escuela parroquial, ellos tienen recursos y fondos que logran colectar al pagar la colegiatura. Ellos pueden lograr ir a las escuelas. Mientras tanto el resto que van a las escuelas públicas no pueden porque no tienen los recursos, no los hay”, dijo Briggs.

La decisión de pedir este permiso especial debe contar con la aprobación tanto de educadores como de padres de familias.

“Ya tenemos ley del estado que dice que el plan de estudio de los niños debe ser el mismo, si el niño está en clases en sus casa o están en aulas deben tener el mismo plan de estudio”, dijo Cruz-González.