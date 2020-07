Acusan a Kaiser Permanente de mal manejo de reclamos de acoso sexual

Una visita al doctor en el centro médico Kaiser Permanente en Union City cambió la vida de la paciente que identificamos como Jane Doe.

“No he podido olvidar nada de lo que pasó”, ella dijo.

El 25 de enero de 2017, en el segundo piso de este edificio, el asistente médico Efraín Castañón recibió a Doe y la llevó a un cuarto de revisión. Desde ese momento, ella relata que Castañón le comenzó a hacer preguntas personales.

“Empezó a decirme sobre mi anillo, que si ya estaba comprometida, y yo le pregunté por qué la pregunta, entonces me dijo, ‘es que ya no te voy a poder intimidar o salir contigo’”, dijo Doe.

Según ella, Castañón dejo el cuarto durante su revisión médica, pero luego de que la doctora salió, él regresó y cerró la puerta con seguro. Segundos después la restringió poniendola contra la mesa de examinación.

“Yo le decía ‘me estás lastimando, voy a gritar, déjame ir’, y él me decía ‘yo tengo algo para ti’. Le dije por favor, ‘voy a gritar’. Él me soltó esta mano y me dejo está bien fuerte y me dijo ‘tengo algo especial para ti’. Él me hizo que agarrara su parte privada y yo me hice a un lado y en ese momento yo alcancé a ver su parte y me soltó. Yo rápido bajé falda, agarré mis cosas y salí”, dijo Doe.

Tras reportar lo ocurrido con la policía, Castañón fue arrestado y se declaró culpable. En el 2018, fue condenado a tres años en prisión por agresión sexual pero un litigio civil muestra alegaciones de que Doe no ha sido la única víctima de Castañón.

En el 2015, Castañón le habría dicho a una paciente que quería verla desvestirse. La investigación de Kaiser Permanente concluyó que el comportamiento de Castañón fue inapropiado. Sin embargo, le permitieron seguir trabajando.

Otra paciente en el 2013 dijo que Castañón tocó sus pechos y gluteos inapropiadamente y lo reportó con el personal del centro médico.

Las alegaciones de seis pacientes y tres miembros del personal femenino de Kaiser Permanente en Union City forman parte esta demanda, al igual que el registro de que Castañón veía material ponográfico en la computadora del trabajo. Incidencias ocurridas antes de que Doe fuese agredida sexualmente.

Durante la investigación del caso de Doe en el 2017, un video de la cámara corporal de un policía obtenido por Telemundo 48 y NBC Bay Area muestra lo que la supervisora de Castañón y doctora de Doe sabía al momento.

“¿Ha habido alguna queja o algo dicho sobre su comportamiento que pudo haberse interpretado como inapropiado?” dice la supervisora. “No he escuchado ningún reporte formal de comportamiento inusual”.

“No hay coordinación entre los departamentos de Kaiser Permanente permitiendo que este tipo de incidencias sean pasadas Por Alto”, dijo la abogada de Doe Micha Star.

Kaiser permanente rechazó nuestra petición de una entrevista, en cambio, mandaron la siguiente declaración que – en parte- dice:

“La agresión sexual que ocurrió en 2017 nunca debería haber sucedido. Lo sentimos mucho y le pedimos disculpas a la señora Doe por lo que ha pasado … Debimos haber reconocido los comportamientos antes y haber actuado más pronto… Hemos aprendido de este terrible incidente. Estamos haciendo más para garantizar que nuestros gerentes y líderes reconozcan y aborden el comportamiento temprano que podría convertirse en acciones más preocupantes en el futuro … lo que hizo el Sr. Castañón va en contra de quiénes somos y lo que representa Kaiser Permanente.”

Castañón salió de prisión el pasado marzo y tiene que registrarse como ofensor sexual por el resto de su vida.

En cuanto a la demanda civil, el juicio contra Kaiser Permanente está programado para noviembre.

Aquí la declaración completa de kaiser permanente:

From Sheila Gilson, RN, Senior Vice President and Area Manager, Kaiser Permanente Greater Southern Alameda County

The sexual assault that occurred in 2017 should never have happened. We are so deeply sorry and apologize to Ms. “Doe” for what she has gone through. Such behavior on the part of any Kaiser Permanente employee is intolerable and a terrible violation. When it happened, we acted quickly to terminate the employee and cooperated fully with law enforcement, but our goal is to prevent such things from ever happening in the first place, and we didn’t do that this time. We should have recognized behaviors earlier and acted sooner.

Kaiser Permanente enforces a strict zero-tolerance policy to protect our members and employees from all types of harassment. We take any allegation of employee misconduct very seriously, investigate thoroughly, and work in cooperation with law enforcement to take the appropriate actions. We have upheld this standard for the millions of people who depend upon us for their care and who are part of our workforce. In this case, we failed to live up to our commitment.

We have learned from this terrible incident. We are doing more to ensure our managers and leaders recognize and address early behavior that could escalate into any more concerning actions in the future. We are doing more to ensure consistent and swift enforcement of our policies in order to act sooner with information we have. We are using this painful moment to improve our processesto recognize and address harassment.

What Mr. Castanon did goes against who we are and what Kaiser Permanente stands for. We have an enduring commitment to providing a safe, respectful, and supportive environment — free of all forms of harassment. We continue to encourage our employees and members to speak up and report any experience, behavior, or knowledge of harassment of any type. We are committed to doing more going forward to deliver on our promise to ensure an environment free of harassment.