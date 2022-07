Se necesitan donantes de sangre en la Bahía

A medida que muchos estadounidenses dirigen su atención a llenar sus horarios con actividades de verano, Vitalant está instando a todos aquellos que son elegibles a que ayuden primero a los pacientes y aliviar una escasez crítica de sangre haciendo una cita para donar.

Tipos de sangre y plaquetas necesarias:

Todos los tipos de sangre y plaquetas son necesarios no solo para emergencias, sino también para cirugías planificadas, trasplantes y tratamientos médicos. Las trasfusiones de la sangre tipo O se realizan con mayor frecuencia y el tipo O negativo es vital en emergencias cuando no se conoce el tipo de sangre de un paciente. Las plaquetas también se necesitan todos los días porque deben usarse dentro de una semana de la donación. Las plaquetas a menudo apoyan a los pacientes con cáncer y se usan para ayudar a formar coágulos de sangre y detener el sangrado.

Cómo donar:

Se recomienda programar una cita.

Para obtener más información visita vitalant.org o llama al 877-25-VITAL (877-258-4825

Los donantes que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad pueden donar independientemente del estado de vacunación contra el COVID-19. Las máscaras son opcionales para el personal, los donantes y los visitantes, excepto cuando lo exijan las regulaciones locales o el anfitrión de la campaña de donación de sangre.

Próximas campañas de donación de sangre en el sur de la Bahía y en la Península en agosto:

Agosto 5, San José, Doubletree San José, 2050 Gateway Place, 10:00 AM – 2:00 PM

Agosto 7, Los Altos, St. Nicholas-St. William Church, 611 S. El Monte Avenue, 9:00 AM – 1:30 PM

Agosto 13, Foster City, William Walker Rec Center, 650 Shell Boulevard, 8:00 AM – 1:00 PM

Agosto 19, Redwood City, Redwood City Library, 1044 Middlefield Road, 10:00 AM – 2:00 PM

Agosto 20, Menlo Park, New Community Church, 1100 Middle Road, 10:00 AM – 2:30 PM

Agosto 22, San José, Cambrian Park Church of the Nazarene, 2575 Coit Drive, 11:00 AM – 3:30 PM

Agosto 23, San José, East Valley Family YMCA, 1975 S. White Road, 11:00 AM – 3:00 PM

Acerca de Vitalant:

Vitalant ("Vye-TAL-ent") es el proveedor de servicios de sangre independiente y sin fines de lucro más grande del país, centrado exclusivamente en proporcionar servicios integrales de sangre y medicina transfusional que salvan vidas para aproximadamente 900 hospitales y sus pacientes en todo Estados Unidos. Todos los días, Vitalant necesita recolectar casi 5,000 donaciones de sangre, plaquetas y plasma para ayudar a salvar vidas. Para obtener más información y programar una cita de donación, visite vitalant.org or call 877-25-VITAL (877-258-4825).