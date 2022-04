Recursos comunitarios gratuitos en el condado Santa Clara

El condado Santa Clara está ofreciendo alimentos gratis para ayudar a abordar los desafíos que enfrenta la comunidad.

Estos recursos son proporcionados por la ciudad de San José, el condado Santa Clara, Meal on Wheels, Second Harvest of Silicon Valley y Veggielution.

A continuación, un listado donde podrás hallar los beneficios antes mencionados:

Recursos alimentarios

The City of San Jose: Meals for Seniors

La ciudad de San José: (408) 535-3500

Comestibles gratis: puede acceder frutas, verduras y despensa gratis llamando al 800-984-3663 o enviando un mensaje de texto con la palabra "GETFOOD" al 408-455-5181

The City of San Jose: Meals for Youth

La ciudad de San José: (408) 535-3500

Comestibles gratis: puede acceder a frutas, verduras y despensa gratis llamando al 800-984-3663 o enviando un mensaje de texto con la palabra "GETFOOD" al 408-455-5181

County of Santa Clara: Meals on wheels

Especialista en la comunidad de Meals on Wheels: (408) 350-3200

Second Harvest of Silicon Valley: Free Groceries

Para asistencia llama al: 1-800-984-3663

Second Harvest of Silicon Valley: Calfresh assistance

Para asistencia llama al: 1-800-984-3663

Veggielutation : Fresh produce for Eastside San Jose

Para asistencia llama al : (408) 753-6705

