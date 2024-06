Making Strides Against Breast Cancer of the Bay Area presentado por Epic Care anuncia un nuevo hogar en Marina Green en San Francisco

Durante más de 30 años, Making Strides Against Breast Cancer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer ha unido a comunidades en el movimiento más grande del país para poner fin al cáncer de mama. Este año, Making Strides Against Breast Cancer del Área de la Bahía, presentado por Epic Care se llevará a cabo el domingo 6 de octubre de 2024 en su nuevo hogar en Marina Green, proporcionando una comunidad de apoyo para los sobrevivientes de cáncer de mama y los luchadores contra el cáncer de mama metastásico, cuidadores, simpatizantes y familias por igual.

Making Strides Against Cancer fue fundada en 1984 por Margery Gould Rath, una sobreviviente de cáncer de mama en Massachusetts, como un "maratón de movimiento" para recaudar fondos para la Sociedad Americana contra el Cáncer. El evento se conoció oficialmente como Making Strides Against Breast Cancer de la Sociedad Americana Contra el Cáncer en 1993 y desde entonces ha inspirado a millones de personas a participar en eventos en comunidades de todo el país. Rath siguió siendo una voluntaria apasionada hasta su fallecimiento en 2001. Making Strides of the Bay Area apoya la investigación del cáncer de mama y el apoyo a los pacientes gracias a las donaciones de voluntarios y empresas locales, incluido nuestro patrocinador principal, Epic Care.

Hay muchas maneras de participar en Avanzando a pasos agigantados contra el cáncer de mama, entre ellas:

Sé el movimiento inscribiéndote en Making Strides Against Breast Cancer . Los miembros de la comunidad pueden unirse para salvar vidas, recordar a sus seres queridos y financiar el futuro de la investigación y los programas sobre el cáncer de mama uniéndose al movimiento contra el cáncer de mama más grande e impactante del país. Antes del evento en octubre, los participantes pueden recaudar fondos para alcanzar una meta personal sugerida de $100 o más, y luego asistir a un evento para celebrar esos esfuerzos.

Sé la esperanza patrocinando el movimiento Making Strides. Los participantes también pueden convertirse en líderes corporativos en su comunidad para garantizar que las sobrevivientes y los luchadores locales sean celebrados y honrados durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

Sé el futuro donando. Los miembros de la comunidad también pueden ayudar a financiar el importante trabajo de la Sociedad Americana Contra El Cáncer haciendo una donación. Cada dólar recibido se dedica a acabar con el cáncer de mama tal y como lo conocemos. Las donaciones se pueden hacer visitando MakingStridesWalk.org/BayAreaCA

La inscripción para Making Strides Against Breast Cancer of the Bay Area ya está abierta. Para obtener más información o para registrar su equipo, visite MakingStridesWalk.org/BayAreaCA

Fecha: Domingo 6 de octubre de 2024

Ubicación: Marina Green

Dirección: Marina Boulevard y Scott Street San Francisco, CA 94123

Hora: 8:00 a.m.-12:00 p.m.

Regístrate en: MakingStridesWalk.org/BayAreaCA