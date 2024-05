Junio es el Mes de la Concientización del Alzheimer y el Cerebro

Este junio durante el Mes de la Concientización del Alzheimer y el Cerebro, la Alzheimer’s Association® alienta a todos los estadounidenses a tomar control de su salud cerebral.

Los latinos son 1.5 veces más propensos que los blancos a vivir con Alzheimer u otra demencia. Aproximadamente 13% de aquellos que tienen 65 años o mayores tienen Alzheimer u otra demencia.

Piensan que los cambios en el cerebro que causan el Alzheimer empiezan unos 20 años antes del comienzo de lo síntomas, lo cual sugiere que puede haber un periodo substancial de tiempo durante el cual podemos intervenir en la progresión de la enfermedad.

Los expertos creen que no hay una sola causa del Alzheimer. Es probable que la enfermedad desarrolle como resultado de múltiples factores. Aunque no es una causa directa de Alzheimer, el mayor riesgo conocido es la edad avanzada. Aunque algunos factores como la edad no se pueden cambiar, otros — incluyendo la actividad física, el tabaquismo, la educación, desafiar la mente, la presión arterial y la dieta — se pueden modificar para reducir el riesgo de una persona.

Es posible que hasta el 40% de los casos de demencia a nivel mundial puedan ser atribuidos a factores de riesgo modificables. Basado en evidencias científicas crecientes, la Alzheimer’s Association les alienta a los individuos a incorporar estos 10 hábitos saludables para reducir el riesgo del deterioro cognitivo y, posiblemente, la demencia.

Sea proactivo al abordar los cambios cerebrales

Otra importante manera de tomar control de su salud cerebral es saber las señales de alerta del Alzheimer y otras demencias y ser proactivo al abordarlos.

La detección y el diagnóstico temprano del Alzheimer’s y otras demencias ofrece la mejor oportunidad para el cuidado, la gestión y el tratamiento. También les proporciona a los individuos diagnosticados más tiempo para planificar para el futuro, participar en ensayos clínicos y vivir con una calidad más alta de vida por tanto tiempo como sea posible.

Ahora hay tratamientos que pueden demorar la progresión de la enfermedad para personas en la etapa temprana del Alzheimer, lo cual significa que un diagnóstico oportuno es críticamente importante. Si usted o un familiar está experimentando problemas con la memoria o la cognición, es importante hacer el chequeo. Hable con su médico para que pueda tomar una decisión informada sobre los tratamientos disponibles para determinar si le convienen.

Únase a la lucha para terminar con el Alzheimer

Durante el Mes de la Concientización del Alzheimer y el Cerebro, la Alzheimer’s Association les invita a todos a acompañarnos en la lucha para terminar con el Alzheimer y todas las demencias. Estas son algunas cosas que puede hacer:

· Adoptar los 10 hábitos saludables: Nunca es demasiado temprano o tarde para empezar a tomar acciones positivas para su cerebro. ¡Visite https://www.alz.org/habitossaludables para aprender más!

· Use ropa morada: El 1 de junio y por todo el mes, use ropa morada — es el color del movimiento del Alzheimer — para crear conciencia sobre la enfermedad. Use ropa morada y comparta su historia en redes sociales usando el hashtag #ENDALZ que significa terminar con la enfermedad de Alzheimer.

· Busque información: Aprenda más sobre el impacto del Alzheimer en las comunidades latinas y recursos que pueden ayudar. Visite alz.org/LGBTQ (solo disponible en inglés).

· Únase a la lucha: Avance los esfuerzos de la atención, el apoyo y la investigación de la Alzheimer’s Association al participar en los eventos distintivos de recaudación de fondos — la Walk to End Alzheimer’s®, The Longest Day® (El Día Más largo) y la Ride to End ALZ®. Visite alz.org/fundraisingevents (solo disponible en inglés).

· Sea voluntario: Como un voluntario de la Alzheimer’s Association, puede ayudar a la gente de su comunidad a tomar pasos para reducir el riesgo de demencia y reconocer las señales de alerta del Alzheimer. Visite alz.org/volunteer (solo disponible en inglés).

· Defienda: Urja a los legisladores a aprobar la ley bipartidista BOLD Reauthorization Act, para continuar reforzando la infraestructura de salud pública en comunidades en toda la nación. Visite alzimpact.org/BOLD_Reauthorization (solo disponible en inglés).

· Acelere la investigación: TrialMatch® de la Alzheimer’s Association es un servicio gratuito y fácil de usar que conecta a los individuos viviendo con Alzheimer, cuidadores y voluntarios sanos con ensayos clínicos que pueden avanzar la investigación del Alzheimer. Visite alz.org/trialmatch.

· Done: Empodere a personas de cada edad y etapa de vida a tomar control de su salud cerebral — ¡apoye a la Alzheimer’s Association! Visite alz.org/donate (solo disponible en inglés).

Estamos orgullosos de colaborar con la Alzheimer’s Association en la lucha contra el Alzheimer y otras demencias. Para aprender más, visite alz.org/abam (solo disponible en inglés).