Cuando participas en JDRF One Walk, el dinero que recaudas impulsará más investigaciones, permitirá más defensa y financiará más apoyo para los 1.6 millones de estadounidenses que viven con diabetes tipo 1 (T1D). Caminarás con una comunidad comprometida que siente pasión por hacer lo que sea necesario para vivir en un mundo sin DT1.

La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que afecta repentinamente a niños y adultos. No tiene nada que ver con la dieta o el estilo de vida, y es serio y estresante de manejar. No hay nada que puedas hacer para prevenir la DT1 y actualmente no existe una cura. Pero hay algo que puedes hacer para ayudar. Regístrese para caminar con nosotros hoy.

La misión de JDRF es mejorar las vidas de hoy y de mañana acelerando los avances que cambian la vida para curar, prevenir y tratar la DT1 y sus complicaciones.

Visite walk.jdrf.org/norcal para registrarse.

Detalles del evento:

6 de noviembre

California’s Great America

4701 Great America Pkwy

Santa Clara, CA 95054