Donan más 2,000 computadoras a comunidades latinas necesitadas

NBC Universal Telemundo Enterprises, la compañía de medios líder que atiende a los hispanos en EEUU y Puerto Rico, en asociación con el programa Internet Essentials de Comcast y la Fundación de la Herencia Hispana, anunció hoy que donará más de 2,000 computadoras portátiles y servicio gratuito de Internet durante un año para jóvenes, estudiantes y personas mayores en Estados Unidos.

Comcast y Telemundo están donando las computadoras portátiles y el acceso a Internet para apoyar a las comunidades latinas más afectadas por la pandemia.

“Desde el aprendizaje virtual hasta las solicitudes de empleo en línea, ayudar a nuestra comunidad con herramientas y recursos tecnológicos es más importante que nunca”, dijo Christina Kolbjornsen, vicepresidenta senior de asuntos corporativos y externos de NBCUniversal Telemundo Enterprises. “Muchas organizaciones locales han estado trabajando incansablemente para brindar recursos críticos y apoyo continuo para los hispanos necesitados. En esta temporada navideña, nos sentimos honrados de asociarnos con Internet Essentials de Comcast y la Fundación de la Herencia Hispana para brindar acceso digital para respaldar este trabajo fundamental y lograr que aún más hispanos se conecten al mundo de posibilidades en línea ".

Durante los últimos diez años, el programa Internet Essentials de Comcast ha conectado a más de 10 millones de personas de bajos ingresos a Internet en sus casas. A principios de este año, Comcast también anunció un programa de varios años para lanzar más de 1,000 “Lift Zones” conectadas a WiFi en centros comunitarios de todo el país para ayudar a los estudiantes a conectarse, participar en el aprendizaje a distancia y hacer sus tareas fuera de casa. Ambos esfuerzos son parte del Proyecto UP, el compromiso integral de Comcast por diez años y $1,000 millones para ayudar a construir un futuro de posibilidades ilimitadas.

Las organizaciones locales del Área de la Bahía que se beneficiarán de este programa incluyen:

Desde el principio, su misión ha sido ayudar a los niños menos afortunados y sin hogar de la comunidad. Donde hay un niño sin hogar, eso generalmente significa que también hay una familia sin hogar.

La tienda de la Fundación All Good Living es donde las familias sin hogar o que no pueden recuperarse del cierre ordenado por el estado pueden "comprar". Pueden encontrar ropa, zapatos y mucho más, todo gratis. Es seguro y discreto. No solo ofrecen la tienda gratuita a las familias elegibles, sino que también ofrecen oportunidades de trabajo a los miembros de la familia que califican para comprar en la tienda de la Fundación All Good Living.

Casa Circulo Cultural es una organización sin fines de lucro dedicada a crear programación cultural que refleje las experiencias de las comunidades latinas en el condado San Mateo.

Su misión es brindar oportunidades creativas, educativas y recreativas para las familias hispanas mientras promueven el arte, la cultura y las tradiciones hispanas. Ofrecen una variedad de clases divertidas, enriquecedoras y atractivas para los niños, que varían desde música, arte, teatro y danza, hasta artes marciales, ajedrez, literatura, origami y más.

Lo más importante es que todas sus clases se imparten en español para desarrollar, preservar y fomentar las artes y la cultura latina e hispana. Mientras los niños toman los diversos cursos, ofrecen a los padres clases de inglés para que puedan comprender y ayudar mejor a sus hijos y cerrar la brecha entre las familias y las barreras del idioma.

Alameda Family Services fomenta la curación, la resistencia y el crecimiento a través de la prestación de servicios progresivos e integrales a personas y familias en todas las etapas de la vida.

Hasta el día de hoy, siguen profundamente arraigados en la ciudad de Alameda como una organización comunitaria que ofrece servicios de salud mental de primer nivel combinados con educación de la primera infancia y apoyo familiar. Su misión de fomentar la curación, la resiliencia y el crecimiento crea una base subyacente a todo lo que hacen. Cumplen con esta misión proporcionando amplios servicios que mejoran la salud emocional, psicológica y física de las personas de todas las edades y familias en todas las etapas. Las áreas de sus programas están diseñadas de manera única para ofrecer un continuo completo de atención y oportunidades para las familias de Alameda que buscan apoyo y recursos.

SJB Child Development Centers es una agencia de desarrollo infantil sin fines de lucro que brinda servicios de desarrollo infantil de alta calidad y apropiados para el desarrollo para niños de 0 a 12 años de edad para fortalecer y apoyar a las familias en todo el condado de Santa Clara.

En SJB, prepararon el escenario para crear una comunidad de estudiantes curiosos. Creen que todos y cada uno de los niños son únicos y llevan consigo su propia cultura, valores y estilos de aprendizaje. Son conscientes de trabajar y enseñar a cada niño individualmente de una manera que los apoye y empodere.

Su misión es inspirar a todas las niñas a ser fuertes, inteligentes y audaces (SM) a través de programas, actividades y defensa innovadores y brindar servicios de cuidado infantil antes y después de la escuela que apoyen a los jóvenes y sus familias a través de Alameda Island Kids.

GIIC ofrece programación que ayuda a niñas y mujeres jóvenes a desarrollar habilidades en las siguientes áreas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM); lectura, escritura y alfabetización económica; arte, música y teatro; salud y bienestar nutricional, físico, social y emocional; preparación universitaria y profesional; imagen e identidad positivas; y liderazgo y habilidades para la vida.