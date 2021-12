Calendario de celebración de Nuestra Señora de Guadalupe

Esta información es proporcionada por la Diócesis de San José.

Celebraciónes para La Virgen de Guadalupe

"Los católicos de todo el condado de Santa Clara se reunirán para celebrar y reflexionar sobre las apariciones de la Santísima Virgen María a San Juan Diego en Tepeyac, México, en diciembre de 1531. Nosotros, al igual que San Juan Diego, somos instados por Nuestra Señora a compartir el mensaje de esperanza y consuelo prometido por Dios a personas de todas las culturas y lenguas. Acompáñenos en procesión y peregrinaje en una de nuestras parroquias este 11 y 12 de diciembre para agradecer con cantos, bailes y flores a nuestra Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, que siempre ha estado con nosotros. Para las personas que deseen unirse a la liturgia desde sus hogares, algunas parroquias transmitirán en vivo en su página de Facebook." - Diócesis de San José.

Abajo, un listado de las parroquias que transmitirán en vivo sus misas a través de sus cuentas de Facebook. Haz clic en el enlace de la parroquia que quieres ver en vivo.

Alviso

Our Lady Star of the Sea

1385 Michigan Ave.

408.263.2121

https://www.olsalviso.org/es/bienvenidos/

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

https://www.facebook.com/nuestrasenora.deguadalupe.140

Cupertino

St. Joseph of Cupertino

10110 N. DeAnza Blvd.

408.252.7653

https://stjosephcupertino.org/

Fecha y horario: 11 de diciembre a las 5 PM

Livestream Link:

Website, YouTube

Gilroy

St. Mary

11 First St.

408.847.5151

http://smpgilroy.org/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 4:30 AM

Livestream Link:

Facebook

Milpitas

St. Elizabeth

750 Sequoia Dr.

408.262.8100

www.stelizabethmilpitas.org

Fecha y horario: 11 de diciembre a las 11 PM

Livestream Link:

Facebook

Morgan Hill

St. Catherine of Alexandria

17400 Peak Ave.

408.779.3959

http://www.stca.org

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 4 AM

Livestream link:

YouTube, Facebook

Mountain View

St. Athanasius

160 N. Rengstorff Ave.

650.961.8600

http://stathanasiusparish.com/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5 AM

Livestream Link:

YouTube, Facebook

St. Joseph

582 Hope St.

650.967.3831

http://www.sjpmv.org

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 4 AM

Livestream Link:

YouTube

San José

Cathedral Basilica of St. Joseph

80 S. Market St.

408.283.8100

https://www.stjosephcathedral.org/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5 AM

Livestream Link:

Facebook

Five Wounds Portuguese National Church

1375 E. Santa Clara St.

408.292.2123

http://www.fivewoundschurch.org

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

Facebook

Holy Cross

580 E. Jackson St.

408.294.2440

https://holycrosssj.com/

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

https://holycrosssj.com/

Most Holy Trinity

2940 Nassau Dr.

408.729.0101

http://www.mht-church.org

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5 AM

Livestream Link:

YouTube

Our Lady of Guadalupe

2020 E. San Antonio St.

408.258.7057

http://www.olgparishsj.org/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 12 AM

Livestream Link:

Facebook

Our Lady of La Vang

389 E. Santa Clara St.

408.294.8120

https://dmlv.org/

Fecha y horario: 11 de diciembre a las 10:30 AM

Livestream Link:

https://dmlv.org/

Sacred Heart of Jesus

325 Willow St.

408.292.0146

www.sacredheartsanjose.org

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

Facebook

St. Francis of Assisi

5111 San Felipe Rd.

408.223.1562

http://www.sfoasj.com/

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

https://www.facebook.com/sfoasj

St. John Vianney

4600 Hyland Ave.

408.258.7832

https://sjvnews.net/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5 AM

Livestream Link:

Zoom

St. Maria Goretti

2980 Senter Rd.

408.363.2300

www.smgsj.org

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5:30 AM

Livestream Link:

YouTube, Facebook

St. Victor

3108 Sierra Rd.

408.251.7055

http://www.parish.stvictor.org/

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

Facebook, Zoom

Santa Clara

Our Lady of Peace

2800 Mission College Blvd.

408.988.4585

https://www.olop-shrine.org/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5 AM

Livestream link:

Facebook, YouTube

bit.ly/olop-online

St. Clare

941 Lexington St.

408.248.7786

http://www.stclareparish.org/

Fecha y horario: 12 de diciembre a las 5:30 AM

Livestream link:

YouTube

St. Lawrence the Martyr

1971 St. Lawrence Dr.

408.296.3000

http://www.saintlawrence.org

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

http://www.saintlawrence.org

Sunnyvale

St. Cyprian

195 Leota Ave.

408.739.8506

http://www.saintcyprian.org

Haz clic aquí para ver el horario y fecha cuando lo actualicen.

Livestream Link:

Facebook