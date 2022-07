Becas para estudiantes latinos

¿Buscas ayuda económica para tus estudios?

HELP- Fund, Communty Health Partnership y el Consulado General de México en San José te invitan a participar en la convocatoria de becas que se ofrecen para estudiantes latinos que estudian una carrera en el campo de la Salud.

El Fondo del programa de Educación en Salud para Latinx brinda becas anuales a estudiantes latinos de bajos ingresos, para ayudarlos en sus carreas de educación en salud, tanto a nivel de pregrado como de posgrado. Podrías recibir hasta $2,000.

Fecha Límite para aplicar:

27 de Julio 2022

Requisitos:

Mínimo GPA de 3.0

Ser residente de los condados de: Santa Clara, San Benito, Santa Cruz y Monterey

Ser de origen hispano y orientado a estudiar una cara en el campo de salud, de bajos recursos y comprobarlo si es necesario

Puede aplicar cualquier estudiante de origen latino sin importar su estatus migratorio en Estados Unidos

¿Quién puede aplicar?

Estudiantes de pregrado y postgrado

Estudiantes de último año de preparatoria que ingresa a colegios o a universidades en otoño de 2022

Estudiantes de colegios comunitarios y carreras técnicas

Para aplicar ingresa a Convocatoria Programa de Becas : Health Education LatinX Program/Community Health Partnership (google.com)

Enlace de HELP: ABOUT US | Helpfund (help-fund.net)