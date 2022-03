Esta información es proporcionada por la Ciudad de San José.

El Departamento de Parques, Recreación y Servicios Vecinales (PRNS, por sus siglas en inglés) ofrece eventos durante el fin de semana en Alum Rock Park desde marzo a octubre de 2022 para celebrar su 150 aniversario.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Mas información sobre Alum Rock Park

Establecido el 13 de marzo de 1872, Alum Rock Park es el parque municipal más antiguo de California y sirvió como un destino nacional durante décadas.

Con 13 millas de senderos y aproximadamente 720 acres de diversos parques en las faldas de la Cordillera Diablo, Alum Rock Park ha sido un espacio al aire libre muy querido en San José durante más de 150 años y ofrece a los residentes de todas las edades, niveles económicos y habilidades la oportunidad de conectarse con la familia, los amigos y la naturaleza.

Alum Rock Park es parte integral de la historia de San José y muchos de los elementos históricos del parque permanecen hoy, como 18 grutas de manantiales minerales; el mirador construido en 1889; restos de un zoológico y un aviario que alguna vez funcionaron; y el caballete del ferrocarril, que fue parte de un sistema ferroviario que conectó desde el centro de San José al parque durante más de 30 años.

Alum Rock Park se alinea con los principios rectores de la naturaleza de ActivateSJ al brindar a los residentes un amplio acceso a la naturaleza y la recreación al aire libre en una ciudad en rápido crecimiento. Pasar tiempo en la naturaleza es crucial para la salud mental y física de un individuo.

Celebrando el 150 aniversario de Alum Rock Park

Los eventos son gratuitos y abiertos a todas las edades. El estacionamiento también es gratuito para todos los participantes registrados. Para registrarse en los eventos, visita la página web del 150 aniversario de Alum Rock Park.

El asterisco denota un evento virtual. Todos los eventos en persona se llevarán a cabo en Alum Rock Park, 16260 Penitencia Creek Road, San José, CA 95127. Los eventos del Instituto de Ciencias Juveniles se llevarán a cabo dentro del parque en 15350 Penitencia Creek Road, San José, CA 95127.

Eventos

Spring Wildflower Hike: 26 de Marzo a las 10 AM – 1 PM

Animal Defenses with Trait Tools*: 2 de Abril a las 3 PM – 4 PM

Alum Rock Park’s Predators Prey Interpretive Talk: 9 de Abril a las 2 PM – 2:30 PM

Tamien Nation’s Culture & Connection to Alum Rock Park *: 23 de Abril a las 10 AM – 11 AM

Owl Night Hike: 30 de Abril 6:15 PM – 7:15 PM

Alum Rock Park’s 150th Anniversary Celebration: 14 de Mayo 11 AM – 4 PM

History of Alum Rock Park Walk & Talk: 28 de Mayo a las 2 PM – 2:30 PM

Family Overnight Campout at Alum Rock Park: 4 y 5 de Junio a las 5 PM – 10 AM

Owl Watch & Walk at Dusk: 11 de Junio a las 6 PM – 8 PM

Geology of Alum Rock Park Walk & Talk: 18 de Junio a las 2 PM – 2:30 PM

Meet & Green Alum Rock Park's Animals: 2 de Julio a las 2 PM – 2:30 PM

Creek Walk & Creek Peek: 16 de Julio a las 2 PM – 2:30 PM

Plastic Voyages Through Our Watershed*: 18 de Julio a las 2 PM – 2:30 PM

Mineral Springs Walk: 27 de Agosto a las 10 PM – 11:30 PM

Geology of Alum Rock Park*: 10 de Septiembre

Penitencia Creek Volunteer Cleanup on Coastal Cleanup Day: 17 de Septiembre a las 8:30 AM – 12:30 PM

Outdoor Movie Night: 24 de Septiembre a las 8 PM – 10 PM

Alum Rock Park Cultural & Natural History Walk: 1 de Octubre a las 2 PM – 2:30 PM

Hidden Water Resources*: 15 de Octubre a las 10 AM – 10:45 AM

Touch-A-Truck Event: 29 de Octubre a las 2 PM – 4PM