Quiénes recibirán el estímulo económico este 2025

Cerca de un millón de contribuyentes recibirán este año el estímulo económico que fue distribuido en el 2021 y que no recibieron porque no lo reclamaron en su declaración de impuestos o no presentaron su declaración al IRS.

Los contribuyentes recibirán un estímulo de hasta $1,400.

Este estímulo no es nuevo ya que fue distribuido en el 2021 tras la pandemia del COVID-19.

Hay dos tipos de contribuyentes que recibirán ahora el estímulo:

aquellos que presentaron su declaración de impuestos aquel año pero no reclamaron el estímulo

aquellos que directamente no presentaron la declaración impositiva.