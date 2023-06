Nico Vergara tenía 18 años cuando su viaje de seis semanas a Nueva Zelanda desbarató por completo sus sueños profesionales.

Después de pedir una golosina en un carrito pequeño en la costa, Vergara vio que el vendedor vertía una base de helado de vainilla y fruta fresca en la parte superior de una máquina "fría", que producía una combinación perfectamente mezclada de los dos en la parte inferior.

En 2021, solo tres años después, Vergara lanzó su propio carrito vendiendo helados de "fruta real" al estilo de Nueva Zelanda en Portland, Oregón. Hoy, Nico's Ice Cream incluye dos ubicaciones físicas en Portland y las pintas se venden en unas 60 tiendas de comestibles en Oregón y Washington.

"Es gracioso. Quiero decir, no soy un gran tipo de dulces”, dice Vergara, de 23 años, a CNBC Make It, admitiendo que anteriormente “nunca había sido un gran fanático” de los helados. "[Pero] cuando comí al estilo de Nueva Zelanda, es ligero, aireado, afrutado".

Dar vida a su visión significó vaciar su cuenta bancaria: Vergara dice que comenzó su empresa con los $25,000 de los ahorros de toda su vida, de inversiones en acciones como Apple y Amazon, y $10,000 de un tío.

En un año, un carrito de helados se convirtió en dos ubicaciones físicas, un restaurante mexicano y una cafetería que cerraron casi tan rápido como abrieron. En 2022, las empresas generaron ventas combinadas de $650,000, dice Vergara.

La mayor parte de esos ingresos ($473,000 dólares) provino únicamente de Nico's Ice Cream.

Así es cómo.

LLEVANDO EL SABOR DE NUEVA ZELANDA A EEUU

Muchos adolescentes no tienen miles de dólares en ahorros. Vergara le da crédito a su madre, que trabajaba como investigadora privada, por haberlo introducido a invertir a una edad temprana.

“Mi mamá me enseñó mucho sobre el dinero”, dice. “Y una de las cosas que ella me enseñó fue invertir. Entonces, cuando tenía 14 o 15 años, me hizo comenzar a invertir en acciones y hacer que hiciera mi propia investigación”.

Antes de comenzar Nico's Ice Cream, Vergara también trabajó en la industria de servicios, estudiando cómo manejar las nóminas, negociar contratos de arrendamiento y obtener equipos para tiendas físicas.

Una pieza del equipo fue particularmente importante: la licuadora de helados, fabricada por una empresa con sede en Hope, Nueva Zelanda, llamada Little Jem. Vergara gastó $11,000 en la máquina, que tardó tres meses en pasar por la aduana y enviarse al aeropuerto de Portland, dice.

Con su dinero y equipo en orden, elaboró ​​un plan de negocios de tres años:

• Primer año: abrir un carrito y vender helados en el norte de Portland.

• Segundo año: compre otro carrito personalizado y una máquina de helados.

• Tercer año: abrir una tienda física en algún lugar de Portland.

Vergara, trabajando en una de sus dos ubicaciones de Nico's Ice Cream. (CNBC Make It)

Ese plan se vino abajo cuando las ventas de su carrito superaron las expectativas, dice Vergara. A los tres meses, se expandió a su primera tienda física. Exactamente un año después, abrió una segunda y compró otra máquina de helados Little Jem para alimentarla.

Queriendo aprovechar el impulso, Vergara usó más de $100,000 de sus ganancias para abrir un restaurante mexicano llamado Nico's Cantina y un café llamado Nico's Coffee.

La cafetería cerró sus puertas después de sufrir un allanamiento, luchar con el propietario y generar solo $20,000 en ingresos el año pasado, dice. El restaurante, que recaudó $157,000, agrega, todavía existe hoy.

El enfoque actual de Vergara es abrir una tercera heladería este otoño, idealmente fuera de Oregón. No será fácil, dice, citando el fracaso de la cafetería.

“Hay pasión y amor por lo que quería hacer”, dice. “En mi opinión, si piensas demasiado en ello, te asustarás y saldrás de una situación”.

Su consejo para cualquier otra persona que esté llena de ambición empresarial: da el salto.

“Soy un niño moreno con tatuajes y sin educación universitaria, y lo estoy haciendo”, dice Vergara. “Y, ya sabes, si puedo hacerlo, genuinamente, cualquiera puede hacerlo”.

