CNBC: emprendedores crean página de viaje para expatriados estadounidenses

Les tomó ocho años a Jen Barnett y Brett Andrews dejar Estados Unidos.

La pareja empezó a pensarlo desde el 2016 luego de la elección presidencial. Su insatisfacción con el paisaje político en Estados Unidos iba creciendo y anhelaban la oportunidad de explorar el mundo más allá de su hogar en Birmingham, Alabama.

Pensaban que Canadá sería un buen lugar para empezar, pero en su viaje a Vancouver en el 2017 les hizo pensar que "no se sentían como en casa".

Colocaron sus planes en lista de espera debido a la cuarentena durante la pandemia del 2020. Cuando Barnett, de 52 años, y Andrews, de 44, se dieron cuenta de que podían ir a cualquier lugar trabajando remotamente en empleos de mercadeo e ingeniería de software, retomaron su búsqueda y se pusieron el objetivo de mudarse en una década.

Barnett dijo que la extensiva investigación que realizaron ella y Andrews en su proyecto los inspiró para iniciar su propia compañía de viajes, Expatsi, para ayudar a otros estadounidenses a explorar sus opciones de mudarse al exterior.

LANZAR UNA EMPRESA DE VIAJES PARA EXPATRIADOS ESTADOUNIDENSES

Barnett y Andrews volvieron a lo básico para determinar en qué ciudad vivir. Se centraron en lo que más querían en términos de tiempo, clima, cultura, legislación, costo de vida, distancia de Estados Unidos y otros factores.

Este proceso desencadenó la idea detrás de Expatsi, que comenzó como un proyecto de fin de semana. El sitio web presenta un cuestionario de 10 preguntas para que las personas ingresen sus preferencias de vida y también pregunta qué planean hacer en su nuevo país de origen: estudiar, trabajar o vivir sus años de jubilación.

Según esas respuestas, los visitantes obtienen una lista de ciudades de todo el mundo que podrían ser una combinación ideal.

La pareja creó los recursos para "personas como nosotros" que quieren salir de Estados Unidos pero no han visto suficiente mundo para saber a dónde quieren ir, dice Barnett. "Hemos viajado, pero no lo hacemos frecuentemente. Entonces, cuando nos dimos cuenta de que queríamos mudarnos al extranjero, realmente no estábamos seguros de por dónde empezar", agrega.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

El sitio se lanzó en enero de 2022 y rápidamente encontró audiencia en el verano. "La semana en que se anuló Roe v. Wade fue cuando nuestro sitio explotó en tráfico", afirma Barnett. "Hay un enorme movimiento de mujeres que abandonan Estados Unidos por muchas razones diferentes", indica.

Barnett dejó su trabajo de mercadeo remoto en septiembre para centrarse en desarrollar Expatsi a tiempo completo. Andrews dejó su empleo de programador de software en la primavera de 2023. Ese año, la pareja también contrató a Cigna, el proveedor internacional de seguros médicos, como patrocinador, y el dinero extra les ayudó a aumentar su tráfico rápidamente.

Expatsi comenzó a realizar transmisiones en vivo nocturnas de TikTok en abril de 2023 y atrajo una audiencia interesada en expatriarse. Ese grupo naturalmente condujo a una página de Facebook, donde se discutió la coordinación de una gira de exploración.

En marzo de 2024, Barnett y Andrews lideraron un grupo de 30 estadounidenses en Portugal durante 10 días, y España durante 12, en su viaje inaugural de exploración de expatriados.

Estos viajes seleccionados son más que unas vacaciones típicas. En cada ciudad, los viajeros asisten a un seminario educativo dirigido por expertos para discutir los pormenores de la inmigración, que abarcan planificación financiera, visas, atención médica, bienes raíces y otros asuntos legales.

Durante el resto del viaje, los visitantes exploran los vecindarios con un guía turístico local e incluso ven propiedades en venta o alquiler.

El primer grupo de viajeros de Expatsi pagó $1,000 por el tramo a Portugal y $1,200 para recorrer España. Los visitantes pueden reservar sus vuelos y alojamiento por su cuenta, aunque la compañía ofrece recomendaciones y facilita que las personas reserven estancias juntas.

Más allá de asistir a seminarios y salidas grupales, se anima a los viajeros a experimentar con lo mundano. "Quieres quedarte en un vecindario en el que quizás quieras vivir, caminar hasta el supermercado, cocinar e imaginar cómo será tu vida", dice Barnett.

A diferencia de las vacaciones, te apoyan en "las cosas aburridas", añade, como hacer recados y visitar el banco.

"Irás a algún lugar y sabrás que te sientes como en casa o no", señala Barnett.

"ELLOS ESTÁN BUSCANDO ALGO ESPECIAL"

El interés en las giras de exploración de expatriados está aumentando a medida que el panorama político estadounidense se vuelve aún más acalorado en vísperas de las elecciones presidenciales.

Un análisis de CNBC de los datos de búsqueda de Google en Estados Unidos muestra un aumento en el número de usuarios que buscan términos relacionados con "cómo mudarse al país X" a partir de mediados de junio. El interés aumentó tras el primer debate presidencial de 2024 entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump el 27 de junio.

Las consecuencias fueron "una semana loca", dice Barnett, y agrega que el tráfico a Expatsi aumentó en un 800%.

Hasta ahora, los viajeros expatriados han sido en su mayoría mujeres de entre 22 y 80 años, con un grupo importante de entre 40 y 65, dice Barnett. El grupo incluía algunas parejas, aunque la mayoría de las personas viajaban solas y podían trabajar de forma remota como nómadas digitales o que planeaban jubilarse en el extranjero.

Vienen de todo Estados Unidos y generalmente "quieren salir", indica Barnett. "En su gran mayoría no se trata de razones negativas, es para la aventura y el crecimiento personal. Saben que quieren algo más de la vida" a un costo razonable, agrega.

"Son ciudades transitables. Es una copa de vino. Es música en el parque. Están buscando algo especial", añade. "No quiere decir que no se puedan encontrar esas cosas en Estados Unidos, pero muchas veces están reservadas para los más ricos o para personas de cierta clase ociosa", explica.

De cara al futuro, Expatsi tiene previsto su próximo viaje, también a Portugal y España, en septiembre. La compañía espera realizar ocho viajes en 2025 y expandirse a nuevos mercados, incluidos México, Francia e Italia.

MUDARSE A MÉXICO

En cuanto a Barnett y Andrews, sus preferencias los llevaron a Mérida, la capital del estado de Yucatán, frente al Golfo de México.

Cumple todos sus requisitos: tiene un clima cálido y soleado, está a 30 minutos en auto de la costa, tiene una clase media fuerte y la gente está contenta con sus vidas y tiene sólidos lazos sociales.

Además, es aproximadamente un 30% más barato que vivir en Birmingham, dice Barnett, basándose en estimaciones del sitio Expatistan, que compara los costos de vida en todo el mundo.

La política también era una prioridad. "Queríamos un lugar donde las leyes cambiaran más hacia lo que era importante para nosotros", indica Barnett.

"México recientemente legalizó el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo a nivel nacional, por lo que sentimos que era un cambio positivo. México tendrá su primera mujer presidenta este año y eso fue muy importante para nosotros", agrega.

"Y luego, por supuesto", añade Barnett, "no te puedes equivocar con la gente ni con la comida".

La pareja visitó Mérida por primera vez en 2022 y trabajó rápidamente para terminar su vida en Estados Unidos, incluida la venta de su casa de tres dormitorios y dos baños en Birmingham, junto con la mayoría de sus posesiones valiosas. Si algo no cabía en su automóvil para hacer el viaje, se descartaba.

Se mudaron oficialmente en abril de 2024.

"Mudarse a México probablemente sea la mudanza más económica que puedas hacer", afirma Barnett. Las tarifas principales incluían $45 por persona para una visa de turista que están convirtiendo en residencia temporal, tres meses de alquiler (75,000 pesos mexicanos, o aproximadamente $4,200) para asegurar su departamento y gasolina para cubrir las 2,700 millas de con su perro y tres gatos.

La pareja ahora se está adaptando a su nueva vida en el extranjero mientras se expande Expatsi.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jennifer Liu para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.