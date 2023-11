En 2009, después de que me despidieran de mi trabajo durante la Gran Recesión, comencé un blog de música como trabajo alternativo. No sabía nada sobre negocios.

Hoy he creado dos negocios en línea de siete cifras: una empresa de educación musical y una marca de asesoramiento empresarial. Combinados, generan alrededor de $160,000 al mes en ingresos pasivos.

He aprendido mucho sobre lo que se necesita para crear un negocio altamente rentable. Siempre le digo a la gente que si quieren iniciar un segundo trabajo o una empresa de tiempo completo, hay tres completas mentiras que deben dejar de creer:

Mentira #1: tienes que trabajar muchas horas para obtener grandes ingresos

Cuando comencé mi primer negocio, la gente me recalcaba la importancia del “trabajar duro y moler”. Se jactaban de semanas laborales de 80 horas y de cómo llevaban sus computadoras portátiles a todas partes.

Pero como esposo y padre, no ansiaba ese tipo de estilo de vida. Quería estar presente para mi familia. Así que tomé la decisión fundamental de no trabajar nunca más de 40 horas a la semana, sin incluir noches ni fines de semana, y desde entonces he reducido esa cantidad a solo cinco horas a la semana.

Todo eso es gracias a un principio que aprendí llamado "Ley de Parkinson", que dice que el trabajo se expande para llenar la cantidad de tiempo asignado para completarlo.

Entonces, si realmente te lo propones y te dedicas 40 horas a la semana para hacer algo, te llevará 40 horas. Si te das 80, necesitarás 80. Crear un límite de tiempo te obligará a ser creativo y concentrado.

Mentira #2: Necesitas un equipo grande

No estoy en contra de tener un equipo (actualmente trabajo con un pequeño equipo de contratistas a tiempo parcial), pero no necesitas uno para escalar tu negocio.

Dirigí mi primer negocio por mi cuenta durante cuatro años antes de contratar a mi primer empleado. Y ganaba alrededor de $250,000 al año. Cuando me expandí como asesor de negocios, alcancé las seis cifras en mi primer año sin un solo contratista.

Mi secreto es la automatización. Soy fanático de las herramientas que pueden manejar marketing por correo electrónico, seminarios web, entrega de productos y creación de contenido. Kajabi es una de las que he usado antes y la recomiendo.

Mentira #3: tu felicidad aumentará a medida que aumenten tus ingresos

Descubrí que, en cierto momento, tu felicidad deja de aumentar junto con tus ingresos. De hecho, cuando se trata de dinero, la felicidad no es en realidad el resultado de recibir dinero, sino de darlo.

Las investigaciones muestran que cuando damos dinero a otros, nuestro cerebro libera endorfinas como dopamina y oxitocina. Los expertos lo llaman el "Givers Glow".

A medida que tu negocio crece, debes darse cuenta de que el objetivo final no puede ser simplemente seguir ganando más dinero. No será satisfactorio a largo plazo.

En lugar de eso, comienza a soñar sobre cómo puede retribuirle a tu comunidad. Ésta, en mi opinión, es la razón más bella y motivadora para construir un negocio altamente rentable.

Graham Cochrane is el autor de ”How to Get Paid for What You Know″ y es un asesor empresarial con más de 2,800 clientes en todo el mundo. Síguelo en Instagram y Twitter.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Graham Cochrane para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.