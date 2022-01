CNBC: se acaba tu última oportunidad de obtener el cheque de estímulo de $1,400

Esta temporada de impuestos es la última oportunidad que tienen los contribuyentes para obtener cualquier dinero de estímulo que les falte de la tercera ronda de pagos que desembolsó la mayoría de las personas el año pasado.

Si no has recibido tu pago de $1,400 para ti o tus dependientes, o si recibiste menos de lo que calificabas, deberás reclamar el Crédito de reembolso de recuperación de 2021 en tu declaración de impuestos. Esta es la última oportunidad que tendrás para obtener tu dinero de estímulo 2021, a menos que presentes una declaración de impuestos de 2021 enmendada más adelante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La mayoría de las personas ha recibido todo el dinero de estímulo para el que son elegibles, según el IRS. Pero hay algunas razones por las que puedes reclamar el crédito:

Tuviste un hijo en 2021.

Agregaste un nuevo dependiente, como un padre, un abuelo o una sobrina, en 2021.

Perdiste ingresos en 2021 en relación con 2020.

No recibiste un pago de estímulo en absoluto, pero eres elegible.

Nuevamente, debes cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos para recibir el dinero.

Digamos que eres un contribuyente soltero que tuviste un ingreso bruto ajustado (AGI) de $80,000 en 2020. Técnicamente, no habrías calificado para un cheque de estímulo en absoluto. Pero si tu AGI se redujo a $ 75,000 en 2021, entonces podrías reclamar los $1,400 completos.

Alternativamente, si tu ingreso bruto ajustado fue de $80,000 en 2021, contribuyendo $5,000 a una IRA tradicional, lo que aún puedes hacer para 2021, esto reduciría tu ingreso lo suficiente como para alcanzar el límite de elegibilidad de $75,000 para el pago de estímulo completo. Deberías hacerlo antes de presentar tu declaración de impuestos de 2021 para obtener los beneficios.

Te contamos lo que dice la vocera del IRS. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Si aún no lo has hecho, deberías recibir una carta del IRS que detalla el dinero de estímulo que has recibido y cuánto eres elegible. Esto puede ayudarte a la hora de presentar tu declaración. El software de impuestos debe generarte preguntas sobre tus pagos de estímulo, lo que hace que el Crédito de reembolso de recuperación sea más fácil de reclamar si es necesario.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alicia Adamczyk para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.