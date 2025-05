Lupillo Rivera abandona La Casa de los Famosos All-Stars

En un giro inesperado, Lupillo Rivera anunció este miércoles su salida de La Casa de los Famosos All-Stars debido a una situación médica crítica que le impide continuar en el popular reality de Telemundo.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí en La Casa de los Famosos. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal... le pido disculpas a la producción… me encanta ganar, me encanta perder”, expresó entre lágrimas.

Tras dirigirse a sus compañeros, el cantante mexicano fue aún más sincero sobre lo que vivió dentro del programa.

“Un reto que no me esperaba. Yo di mi palabra de quedarme y el juego es el juego. Me debilitó, me voy dando cuenta de algo médico que ignoré por par de semanas. No lo quería pensar hasta que el otro día en la mañana dije que ya no aguanto”, confesó, visiblemente afectado.

“Nunca en mi carrera, en mis 32 años de carrera, nunca he quedado mal y me siento horrible”, añadió, dejando claro el peso emocional que cargaba al tomar esta difícil decisión.

Hasta el momento, la producción no ha ofrecido detalles específicos sobre la condición médica que motivó su salida. Sin embargo, sus compañeros del cuarto Fuego reaccionaron con mensajes de apoyo y respeto hacia el llamado “Toro del Corrido”.