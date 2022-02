Premios SAG: dónde ver la ceremonia y a qué hora

La ceremonia número 28 de los premios Screen Actors Guild comenzarán con una reunión de "Hamilton", presentarán un premio a la trayectoria de Helen Mirren y, tal vez, proporcionen una vista previa de los próximos Premios Oscar.

Los Premios SAG, que se llevarán a cabo en Barker Hangar en Santa Mónica, California, comenzarán a las 8 p.m. (hora Este) el domingo y se transmite en vivo por TNT y TBS.

Después de que los Globos de Oro de enero fueran un evento sin ceremonia, los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla serán el primer espectáculo importante, televisado y en persona de este año en Hollywood, completo con una alfombra roja y discursos llenos de lágrimas.

Si bien los Premios Óscar no exigen la vacunación contra COVID-19 para los presentadores (solo para los asistentes), se requiere para los Premios SAG, que son votados por el gremio de actores de Hollywood SAG-AFTRA.

Cinco películas están nominadas al máximo honor de los Premios SAG, al mejor elenco: "Belfast" de Kenneth Branagh, el drama de Sian Heder, "CODA", la comedia apocalíptica de Adam McKay, "Don't Look Up", la comedia de alto nivel de Ridley Scott, “House of Gucci” y el drama familiar de tenis de Reinaldo Marcus Green “King Richard”.

El principal nominado al premio Oscar, "The Power of the Dog" de Jane Campion, no logró las nominaciones a mejor elenco, pero tres de sus actores, Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee, están nominados para premios individuales.

Ganar el premio al mejor elenco no convierte automáticamente a una película en la favorita del Oscar, pero los actores tienen la mayor influencia porque constituyen el mayor porcentaje de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El año pasado, los actores eligieron el drama judicial de la década de 1960 de Aaron Sorkin “The Trial of the Chicago 7”, mientras que la mejor película en los Oscar fue para “Nomadland”. El año anterior, la selección de "Parasite" de SAG presagiaba al ganador del Oscar.

En las categorías de televisión, "Ted Lasso" de Apple TV+ llega con cinco nominaciones principales, seguido de cerca por "Succession" de HBO, "The Morning Show" de Apple y el muy visto "Squid Game" de Netflix, todos los cuales tienen cuatro nominaciones.

