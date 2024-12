Acusan a Jay-Z de violar a niña de 13 años en 2000 junto a Sean “Diddy” Combs

Jay-Z, el rapero y empresario estrella cuyo verdadero nombre es Shawn Carter, fue acusado en una demanda el domingo de violar a una niña de 13 años en 2000 supuestamente junto con Sean "Diddy"Combs.

La acusadora anónima, identificada únicamente como "Jane Doe", declaró que la agresión se produjo después de que la llevaran en un auto a una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards.

La demanda federal se presentó originalmente en octubre en el Distrito Sur de Nueva York, con Combs como demandado. El domingo se volvió a presentar para incluir a Carter.

El abogado de Carter, Alex Spiro, y su publicista, así como los representantes de Combs, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. El abogado Tony Buzbee, con sede en Texas, que presentó la demanda, no hizo comentarios.

"Estas acusaciones son tan atroces por naturaleza que le imploro que presente una denuncia penal, no civil!! Quienquiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encerrado, ¿no está de acuerdo?". dijo Carter en una declaración a NBC News.

"Estas presuntas víctimas merecerían verdadera justicia si ese fuera el caso".

Buzbee ha presentado varias demandas en los últimos meses -en todas se han ocultado los nombres de las denunciantes- acusando a Combs de agresión y violación. Esta es la primera demanda en la que nombra a otro acusado de alto nivel.

Los representantes de Combs no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Combs ha negado repetidamente todas las acusaciones en su contra. Los fiscales federales de Nueva York lo acusaron en septiembre de crimen organizado, tráfico sexual y otros delitos, y se encuentra tras las rejas en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn después de que se le denegara la libertad bajo fianza por tercera vez el mes pasado. Su juicio está previsto para el 5 de mayo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Los fiscales dijeron en una audiencia judicial el mes pasado que están en proceso de presentar potencialmente más cargos contra Combs en una acusación sustitutiva.

Antes de que se volviera a presentar la demanda del domingo, "Carter recibió una carta del abogado del demandante solicitando una mediación para resolver este asunto", escribió Buzbee en la demanda. NBC News ha visto esa carta. En respuesta a la carta, escribió Buzbee en la demanda, Carter presentó su propia demanda contra los abogados del acusador.

"Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un "abogado" llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo.

"¡No señor, tuvo el efecto contrario! Me hizo querer exponerle como el fraude que es de una manera MUY pública. Así que no, no le daré NI UN CENTAVO ROJO", decía el comunicado.

La demanda afirma que en 2000, cuando Doe tenía 13 años, Combs y Carter la violaron en una fiesta en una casa después de los MTV Video Music Awards en Nueva York.

Según la demanda, un amigo la dejó en el Radio City Music Hall para asistir a los VMA. No tenía entrada y se acercó a varios conductores de limusinas para intentar acceder al espectáculo o a una fiesta posterior.

Según la demanda, un conductor le dijo que trabajaba para Combs y que ella "encajaba en lo que Diddy buscaba". La invitó a una fiesta después del espectáculo y le dijo que volviera a su vehículo más tarde por la noche, después de haber transportado a Carter y Combs, dice la demanda.

Más tarde, el conductor la recogió, dice la demanda, y después de 20 minutos llegaron a una casa blanca con una entrada en forma de una U, dice la demanda. Tuvo que firmar un documento que creía que era un acuerdo de confidencialidad a su llegada -y no recibió una copia- para entrar en la fiesta, que según la demanda estaba llena de famosos y gente consumiendo marihuana y cocaína.

Le ofrecieron una bebida que la hizo sentirse "mareada, aturdida y con ganas de acostarse", dice la demanda, y se fue a una habitación a descansar.

Poco después, según la demanda, Combs y Carter entraron en la habitación y Combs les dijo: "¡Estás lista para la fiesta!".

Fue entonces cuando, según ella, Carter le quitó la ropa, la sujetó y la violó mientras Combs y una mujer famosa no identificada observaban. Dice que Combs también la violó mientras Carter y la mujer miraban.

La demanda dice que pudo resistirse a ser obligada a practicar sexo oral a Combs golpeándole en el cuello y que él "paró".

Tras la presunta agresión, según la demanda, "cogió su ropa" y se marchó. Se dirigió a una gasolinera, donde llamó a su padre.

La acusadora reclama daños y perjuicios no especificados. La demanda se presenta en virtud de la Ley de Protección de las Víctimas de Violencia de Género de Nueva York.

"Mi única angustia es por mi familia", dijo Carter en el comunicado. "Mi esposa y yo tendremos que sentar a nuestros hijos, uno de los cuales está en una edad en la que sus amigos seguramente verán a la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicar la crueldad y la codicia de la gente. Lloro otra pérdida de inocencia".

Esta nota fue publicada originalmente por Chloe Melas para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.