Recuerdan a Selena en el que sería su cumpleaños número 50

LOS ÁNGELES - Los fanáticos de Selena Quintanilla están celebrando la vida de la fallecida cantante ganadora del Grammy en lo que hubiera sido un cumpleaños número 50.

La reina de la música tejana o Tex-Mex, como se le conocía, no solo fue pionera en un género dominado por los hombres, sino que se convirtió en un ícono latino cruzado por sus canciones tanto en inglés como en español, y su legado que ha continuado a lo largo de varias generaciones.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Desde cursos universitarios sobre su legado hasta grupos de fanáticos en todo el mundo, la gente sigue disfrutando de sus canciones y ha escuchado su música más de 213 millones de veces en Spotify solo este año.

Entérate desde cuándo podrás verla.

"Todos los que hoy en día son un ícono de la cultura pop estadounidense a menudo afirman que Selena es un ícono", dice Jaime Dávila, director de "Selena: la serie".

La vida de la cantante se truncó hace 25 años después de que la gerente de su club de fans la asesinara a los 23 años en 1995, días antes de su cumpleaños.

Yolanda Saldívar, fundadora y presidenta del club de fans de la artista, fue condenada a cadena perpetua por el asesinato de Selena el 31 de marzo de 1995.

Salvídar, de 60 años y quien se convirtió en la asistente personal de la artista, se encuentra en la prisión de Mountain View Unit, una cárcel de máxima de seguridad para mujeres ubicada en Gatesville, Texas, en donde trabaja haciendo labores de limpieza.

Lea la historia completa en NBCNews.com

This story first appeared on Telemundo 52's sister station, NBCLA. Click here to read this story in English.