Salma Hayek apoya el paro nacional convocado por las mujeres mexicanas

El Día de la Mujer Trabajadora fue un clamor en las manifestaciones de las calles, pero también en las redes sociales donde artistas, modelos, cantantes y actrices alzaron su voz por la igualdad, un acto al que se sumó Salma Hayek, que el lunes se unió al paro nacional de mujeres en México.

La actriz dio el domingo una charla en Londres en la Fundación Caring, que ayuda a familias vulnerables, en riesgo de exclusión, a la que acudió también la cantante Rita Ora, donde la protagonista de "Frida" habló sobre los derechos de la mujer en una sala repleta, como resaltó en la red social, de "mujeres inspiradoras".

Al terminar el día, Salma Hayek lanzó un mensaje de apoyo al paro nacional convocado por colectivos feministas para este lunes por las mujeres mexicanas, al que se suma, para exigir al Gobierno acciones contra la violencia de género, en un país en el que, según las estadísticas, un promedio de 10 mujeres son asesinadas cada día.

"Sé que hoy he estado muy activa en Instagram, pero mañana no lo toco, mañana no trabajo, mañana no compro, me uno a la lucha de las mujeres mexicanas para combatir el feminicidio. Feliz día Internacional de las Mujeres", escribió el domingo la actriz en un mensaje sobre fondo rojo.

Cara Delevinge, Eva Green, Emma Watson, Jennifer López, Naomi Watts, Natalie Portman y otras muchas más homenajearon en Instagram a todas aquellas mujeres que las han hecho crecer como personas.

La pareja terminó intercambiándose la ropa y el expelotero bailó con el vestido blanco de la Diva del Bronx. Mira el divertido video.

Pero también lanzaron mensajes llenos de energía en favor de la igualdad como el de Delevinge, quien resaltó su apoyo a la campaña "Girl Up" que promueve la igualdad de género o el de Natalie Portman que resalta el "collage" de portadas que la revista Time con mujeres que "cambiaron la historia".

Penélope Cruz también lanzó un mensaje para celebrar el Día de la Mujer en el que hizo referencia al programa "Write Her Future", "que hace posible el acceso a la educación para mujeres jóvenes en situaciones extremadamente difíciles", explicó en Instagram.